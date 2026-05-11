Detroit, Michigan Hombre de Michigan pasará décadas en prisión por matar a su padrino durante la boda Jame Shirah, un joven de 24 años, atropelló y mató a Terry Taylor, su mejor amigo y padrino de bodas; el incidente ocurrió al terminar la recepción cuando ambos amigos sostuvieron una fuerte discución

Video Lo mejor de N+ Univision de la tarde | lunes 11 de mayo de 2026

James Shirah y Savanah Collier se casaron en Flint, una ciudad cercana a Detroit, el 30 de agosto de 2024. Cuando la fiesta terminaba, el novio y su mejor amigo, Terry Taylor, comenzaron a discutir acaloradamente hasta que la gente los separó.

Después de la pelea, James y su esposa se despidieron de sus invitados y subieron a su camioneta. Apenas unos minutos después, el novio regresó al sitio y atropelló a su mejor amigo, causándole la muerte.

PUBLICIDAD

El abogado de Shirah sostuvo que el atropellamiento no fue intencional, que había sido causado por el alcohol y la animosidad del momento. Sin embargo, los fiscales afirmaron que el acusado se fue del lugar y tuvo tiempo para reflexionar antes de que regresara y deliberadamente atropellara a Taylor, informó MLive.com.

Lo que sucedió en la corte

El 11 de mayo de 2026 se le sentenció a Shirah con 30 años de prisión por cargos de asesinato en segundo grado y otros delitos.

El primo de la víctima, Eren Taylor, expresó a los medios locales: “Espero que le caiga todo el peso de la ley”. Ante ello, con una visible tristeza y lágrimas en los ojos, el acusado señaló: “Lo único que puedo hacer por el resto de mi vida es expresar mis disculpas y mi arrepentimiento... Siempre lo lamentaré”.

El juez respondió al homicida: “Señor Shirah, creo que usted no es un criminal. Sin embargo, usted es un asesino”.