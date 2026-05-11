Hombre de Michigan pasará décadas en prisión por matar a su padrino durante la boda
Jame Shirah, un joven de 24 años, atropelló y mató a Terry Taylor, su mejor amigo y padrino de bodas; el incidente ocurrió al terminar la recepción cuando ambos amigos sostuvieron una fuerte discución
James Shirah y Savanah Collier se casaron en Flint, una ciudad cercana a Detroit, el 30 de agosto de 2024. Cuando la fiesta terminaba, el novio y su mejor amigo, Terry Taylor, comenzaron a discutir acaloradamente hasta que la gente los separó.
Después de la pelea, James y su esposa se despidieron de sus invitados y subieron a su camioneta. Apenas unos minutos después, el novio regresó al sitio y atropelló a su mejor amigo, causándole la muerte.
El abogado de Shirah sostuvo que el atropellamiento no fue intencional, que había sido causado por el alcohol y la animosidad del momento. Sin embargo, los fiscales afirmaron que el acusado se fue del lugar y tuvo tiempo para reflexionar antes de que regresara y deliberadamente atropellara a Taylor, informó MLive.com.
Lo que sucedió en la corte
El 11 de mayo de 2026 se le sentenció a Shirah con 30 años de prisión por cargos de asesinato en segundo grado y otros delitos.
El primo de la víctima, Eren Taylor, expresó a los medios locales: “Espero que le caiga todo el peso de la ley”. Ante ello, con una visible tristeza y lágrimas en los ojos, el acusado señaló: “Lo único que puedo hacer por el resto de mi vida es expresar mis disculpas y mi arrepentimiento... Siempre lo lamentaré”.
El juez respondió al homicida: “Señor Shirah, creo que usted no es un criminal. Sin embargo, usted es un asesino”.
Savanah Collier, esposa de James, también es culpable. Está previsto que ella comparezca ante el tribunal el 26 de mayo y reciba su sentencia por un solo cargo de complicidad.