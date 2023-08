La conmovedora historia del hombre que se casó con su prometida poco antes de que muriera de cáncer de seno

La foto que ilustra su página de GoFundMe, donde Kyle busca reunir dinero para pagar los gastos del proceso legal para terminar la adopción, los muestra a los tres con camisetas oscuras. Amy lleva una de una mujer que emula a la del poster feminista de la Segunda Guerra Mundial de “ We Can Do It” (Podemos lograrlo). El niño y Kyle visten una negra que dice: “En esta familia nadie pelea solo”.