"La pandemia no ha pasado": en los restaurantes de Houston se seguirá usando mascarilla pese a que Abbott haya reabierto Texas

"No hemos bajado la guardia. Eso nos hace sentir más seguros como trabajadores en este ambiente", dice este mesero, quien tiene siete años ininterrumpidos trabajando en el restaurante mexicano Pico's, incluso en el último año, durante la pandemia, cuando otros de sus compañeros decidieron renunciar para resguardarse en casa. "No me siento del todo seguro. La pandemia no ha pasado, no se ha erradicado y no son muchas las personas que se han vacunado, en realidad".