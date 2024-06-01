Cambiar Ciudad
Boeing

Boeing vuelve a suspender el primer vuelo tripulado de su nave Starliner a la Estación Espacial Internacional

El lanzamiento estaba programado para las 12:25 pm (ET) de este sábado desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida. Pero, otra vez, quedó suspendido, apenas a 3 minutos y 50 segundos del despegue.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video ¿Se convertirá Boeing en otra alternativa a SpaceX para llegar a la Estación Espacial Internacional?

Boeing ha vuelto a aplazar el lanzamiento de su nave tripulada Starliner, cuando faltaban 3 minutos y 50 segundos en la cuenta regresiva, este sábado en Cabo Cañaveral, Florida.

La agencia NASA, junto con Boeing y ULA (United Launch Alliance), emitieron un comunicado indicando que cancelaron este sábado la salida porque "el secuenciador de lanzamiento por computadora no se cargó en la configuración correcta tras empezar el conteo terminal", dijo la agencia y agregó que sus equipos estaban trabajando para averiguar las causas.

Inicialmente dijeron que intentarían el lanzamiento otra vez este domingo, pero luego informaron que cancelaban el intento del domingo para darles más tiempo de evaluar un problema con el equipo de apoyo terrestre en el Complejo de Lanzamiento Espacial-41 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida.

Esta nueva demora ocurre luego de que Boeing suspendiera un intento anterior a principios de mayo por un problema en una válvula del cohete Atlas,

El problema de último minuto este sábado detuvo la cuenta regresiva del lanzamiento para el primer vuelo de astronautas de Starliner de Boeing. Los dos tripulantes estaban con sus cinturones de seguridad ya abrochados dentro de la cápsula y esperaban el despegue cuando la cuenta regresiva se detuvo.

Este vuelo de prueba es clave, ya que por primera vez la Starliner busca llevar tripulación a la EEI, tras otros dos vuelos no tripulados en 2019 y 2022. Boeing tuvo que repetir su vuelo no tripulado en 2022 dado a varias fallas, entre ellas de software, en el vuelo de 2019.

El lanzamiento estaba programado para las 12:25 pm (ET) del sábado desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida. La nave lleva el impulso de un cohete modelo Atlas V, construido por United Launch Alliance, una empresa conjunta de Boeing y Lockheed Martin.

La idea es que a partir de este proyecto, la NASA autorice a Boeing a realizar viajes rutinarios a la EEI, alternando con los vuelos de la cápsula Crew Dragon de SpaceX, que los está realizando desde 2020. Una especie de 'taxi espacial'.

Las fallas del programa espacial de Boeing

El lanzamiento anterior, programado para el 6 de mayo, fue cancelado unas dos horas antes de que iniciara la cuenta regresiva tras encontrar una válvula defectuosa en el cohete. Pero tras revisiones exhaustivas se encontró otra falla: una fuga en el sistema de propulsión de helio. Sin embargo, funcionarios de Boeing y de la NASA aseguran que incluso con este problema el vuelo sería seguro para los dos astronautas a bordo de la Starliner.

Steve Stich, director del programa de tripulación comercial de la NASA, dijo, citado por la AP, que los ingenieros creen que se trata de un sello de goma defectuoso del tamaño de un botón, pero incluso si esta fuga empeorara, podría controlarse durante el vuelo.

Los ingenieros conocen la localización de la fuga y “eso nos va a ayudar a mejorar el sistema en el futuro”, dijo por su parte el director del programa de Boeing, Mark Nappi.

Pero la identificación de la fuga de helio permitió a su vez detectar otra falla: “una vulnerabilidad de diseño” en el sistema de propulsión en el improbable caso de una serie de fallos que deben darse antes. ,

“No vamos a volar hasta que estemos seguros de que estamos a salvo”, declaró por su parte Jim Free, administrador Asociado de la NASA.

Quiénes son los tripulantes

Los astronautas veteranos de la NASA Butch Wilmore y Suni Williams, capitanes retirados de la Armada que pasaron meses a bordo de la estación espacial hace años, fueron elegidos para esta misión.

Tanto Wilmore como Williams se unieron al vuelo de prueba después de que la tripulación original se retirara a medida que se acumulaban los retrasos. Wilmore, de 61 años, es un expiloto de combate de Mount Juliet, Tennessee, y Williams, de 58 años, es una piloto de helicóptero de Needham, Massachusetts.

"No vamos a esconder la cabeza en la arena", dijo Williams a The Associated Press. “Claro, Boeing ha tenido sus problemas. Pero nosotros somos el QA (garantía de calidad). Nuestros ojos están puestos en la nave espacial”, agregó.

Video Realidad aumentada: así es la cápsula Starliner de Boeing que busca llegar a la Estación Espacial Internacional
