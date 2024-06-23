Demanda a la NASA la familia latina a la que le cayó basura espacial en el techo de su casa en Florida

Video "Casi le da a mi hijo": hispano cuenta cómo un trozo de basura espacial por poco causa una tragedia en su casa

Una familia latina de Florida demandó a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y reclama más de $80,000 debido a un pequeño fragmento de desechos espaciales que cayó del espacio y atravesó el techo de su casa en Naples, informó una firma de abogados.

“El 22 de mayo de 2024, (la abogada) Mica Nguyen Worthy presentó una reclamación a la NASA para recuperar los daños sufridos por sus clientes como consecuencia de un incidente con desechos espaciales en el que se vieron implicados el propietario, Alejandro Otero, y su familia”, dice el comunicado divulgado el viernes.

El incidente ocurrió el pasado 8 de marzo, cuando un objeto de poco más de una libra impactó la casa de Otero y dejó un agujero en el techo. Más tarde, la NASA confirmó que se trataba de un fragmento de una plataforma de carga de baterías usadas que había soltado desde la Estación Espacial Internacional como residuo en 2021.

En lugar de desintegrarse completamente antes de caer a la Tierra, una parte permaneció intacta al entrar nuevamente a la atmósfera, dijo la agencia espacial estadounidense en abril.

¿Por qué demanda la familia Otero a la NASA?

El problema de la basura espacial ha crecido junto con el aumento del tráfico espacial y la respuesta de la NASA podría sentar un precedente sobre cómo se manejan los futuros reclamos, dijo el bufete de abogados Cranfill Sumner en el comunicado.

En mayo, Otero contó a Univision Noticias que el objeto atravesó su casa de dos pisos y causó graves daños a su vivienda que fueron cubiertos por su aseguradora. Sin embargo, la familia busca otro tipo de indemnización por parte de la NASA.

"Mis clientes buscan una compensación adecuada que tenga en cuenta el estrés y el impacto que este incidente tuvo en sus vidas", dijo la abogada Mica Nguyen Worthy.

El hijo de Otero se encontraba en la casa en el momento del impacto, según el despacho de abogados y, de acuerdo con Otero, el joven se impactó fuertemente cuando el objeto atravesó la vivienda. “Pensó que habían explotado una especie de pirotécnicos dentro de la casa", dijo en Otero en mayo a Univision Noticias.

"Están agradecidos de que nadie sufrió lesiones físicas, pero una situación de 'casi accidente' como esta podría haber sido catastrófica. Pudo haber heridos graves o pudo haberse desatado un incidente fatal", dice la demanda.

El propietario de la vivienda declaró en marzo a la cadena de televisión WINK que estaba de vacaciones cuando su hijo le contó lo ocurrido. Otero llegó a su casa y encontró que el objeto había pasado a través de su techo y golpeado el suelo.

"Estaba temblando. No lo podía creer. ¿Qué posibilidades había de que algo cayera sobre mi casa con tanta fuerza y causara tantos daños? Estoy súper agradecido de que nadie saliera herido".

De acuerdo con la demanda, la NASA tiene seis meses para responder a su reclamo. La agencia no ha respondido por el momento al respecto.

¿Qué era el objeto espacial que atravesó la casa en Naples?

En abril, la NASA explicó que el objeto que cayó del cielo y se estrelló contra el techo de la casa de la familia Otero resultó ser un trozo de escombros expulsado desde la Estación Espacial Internacional.

La NASA, que posteriormente recogió el objeto caído en la casa de Otero para su análisis, confirmó en una nueva publicación de su blog que las conjeturas eran ciertas.

"En base al análisis, la agencia determinó que los escombros eran parte del equipo de apoyo de vuelo de la NASA, utilizado para colocar las baterías en la plataforma de carga", precisó. "El objeto está hecho de la aleación de metal Inconel, pesa 0.7 kilogramos, mide 10 centímetros de altura y 4 centímetros de diámetro", detalló.

La NASA también se comprometió a investigar cómo resistieron los escombros a la destrucción total en la atmósfera y dijo que actualizaría sus modelos de ingeniería a partir del incidente.

¿Quién debería pagar por el incidente con el objeto espacial?

Desde que ocurrió el accidente, expertos adelantaron que determinar quién era el responsable de pagar las reparaciones en la casa de los Otero era una cuestión complicada.

Según la revista científica Ars Technica, no es fácil establecer la responsabilidad por los daños en la vivienda de Otero debido a que las baterías eran propiedad de la NASA, pero la plataforma que las contenía había sido transportada al espacio por la agencia espacial japonesa JAXA.

Además de que la Agencia Espacial Europea (ESA) supervisó la plataforma durante su descenso y calculó que “si bien algunas piezas pueden llegar al suelo, el riesgo de víctimas, la probabilidad de que una persona sea golpeada, es muy baja”.

Ante este dilema, la abogada que representa a los Otero pidió a la NASA que considere que las personas en Estados Unidos no deberían tener que presentar una demanda ya que existe una norma jurídica de negligencia en la que el gobierno estadounidense se hace responsable cuando la basura espacial causa daños.

"Si el incidente hubiera ocurrido en el extranjero y alguien de otro país hubiera resultado dañado por los mismos desechos espaciales que en el caso de los Otero, Estados Unidos habría sido absolutamente responsable de pagar esos daños en virtud del Convenio sobre Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales, también conocido como Convenio de Responsabilidad Espacial. Pedimos a la NASA que no aplique una norma diferente a los ciudadanos o residentes estadounidenses, sino que se ocupe de los Otero y los indemnice", dice la demanda.

