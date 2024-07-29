Llamaron al 911 porque una hermana sufría una crisis de salud mental. La policía de New Jersey la mató de un tiro en el pecho

Video Revelan video de los momentos previos a la muerte de una mujer negra a manos de la policía en su casa

La oficina del fiscal general de New Jersey inició una investigación contra el departamento de policía de Fort Lee, luego de que un agente disparara contra una mujer que sufría una crisis de salud mental.

Las autoridades no han revelado ningún detalle de la identidad de la mujer, únicamente dijeron que sufrió heridas mortales causadas por un disparo, según informó el domingo la oficina del fiscal general de New Jersey.

En un comunicado, el fiscal Matthew J. Platkin indicó que iniciaron las investigaciones del caso que inició con una llamada al 911.

De acuerdo con la investigación preliminar, aproximadamente a la 1:25 a.m. del domingo, oficiales de policía del Departamento de Policía de Fort Lee respondieron a un llamado de emergencia en una casa en el complejo de apartamentos en Main Street.

“Un hombre llamó al 911 informando que su hermana estaba teniendo una crisis de salud mental y necesitaba ir al hospital. La persona que llamó dijo que su hermana tenía un cuchillo en la mano”, dice el comunicado de la oficina del fiscal general.

Al llegar al domicilio, un agente de la policía habló con la persona que hizo la llamada a emergencias fuera del apartamento, en el pasillo del edificio.



Al entrar al departamento “el agente abrió la puerta de la vivienda y vio a dos mujeres, una de las cuales parecía ser la hermana, y otra mujer”, dice el comunicado.

De acuerdo con el documento, las mujeres le dijeron al agente que no entrara y cerraron la puerta. El agente se quedó fuera llamando a la puerta y pidiendo a las mujeres que abrieran mientras llegaban otros agentes.

Como las mujeres no accedieron a abrir la puerta, los agentes forzaron su entrada.

“Cuando la hermana (de la mujer que se encontraba en una crisis de salud mental) se acercó a los agentes en el pasillo, uno de ellos efectuó un único disparo que alcanzó a la otra mujer en el pecho”, dice el comunicado.

La oficina del fiscal general abrió una investigación en contra de un policía de New Jersey

Los agentes prestaron asistencia médica inmediata, sin embargo, la mujer que recibió el disparo fue trasladada al Hospital Englewood y declarada fallecida aproximadamente a la 1:58 a.m.

La oficina del fiscal general informó que se recuperó un cuchillo en la escena.

Una ley de 2019 exige que la oficina del fiscal general lleve a cabo investigaciones sobre la muerte de una persona que se produzca durante un encuentro con un agente de las fuerzas del orden que actúe en el ejercicio de sus funciones oficiales o mientras el fallecido se encuentre bajo custodia.

Debido a que la investigación está en curso, las autoridades no han dado más información.

