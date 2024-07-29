Cambiar Ciudad
Policía

Llamaron al 911 porque una hermana sufría una crisis de salud mental. La policía de New Jersey la mató de un tiro en el pecho

Una ley de 2019 exige que la oficina del fiscal general lleve a cabo investigaciones sobre la muerte de una persona que se produzca durante un encuentro con un agente de la policía.

Por:
Univision
Video Revelan video de los momentos previos a la muerte de una mujer negra a manos de la policía en su casa

La oficina del fiscal general de New Jersey inició una investigación contra el departamento de policía de Fort Lee, luego de que un agente disparara contra una mujer que sufría una crisis de salud mental.

Las autoridades no han revelado ningún detalle de la identidad de la mujer, únicamente dijeron que sufrió heridas mortales causadas por un disparo, según informó el domingo la oficina del fiscal general de New Jersey.

PUBLICIDAD

En un comunicado, el fiscal Matthew J. Platkin indicó que iniciaron las investigaciones del caso que inició con una llamada al 911.

De acuerdo con la investigación preliminar, aproximadamente a la 1:25 a.m. del domingo, oficiales de policía del Departamento de Policía de Fort Lee respondieron a un llamado de emergencia en una casa en el complejo de apartamentos en Main Street.

“Un hombre llamó al 911 informando que su hermana estaba teniendo una crisis de salud mental y necesitaba ir al hospital. La persona que llamó dijo que su hermana tenía un cuchillo en la mano”, dice el comunicado de la oficina del fiscal general.

Más sobre Policía

En un minuto: Trump busca control "a largo plazo" de la policía de Washington DC
1:13

En un minuto: Trump busca control "a largo plazo" de la policía de Washington DC

Estados Unidos
Jueza federal sentencia a casi 3 años de prisión a expolicía por operativo en el que fue asesinada Breonna Taylor en 2020
5 mins

Jueza federal sentencia a casi 3 años de prisión a expolicía por operativo en el que fue asesinada Breonna Taylor en 2020

Estados Unidos
Qué se sabe del asesinato de la ejecutiva de 'American Idol' Robin Kaye y su esposo que conmociona a California
3 mins

Qué se sabe del asesinato de la ejecutiva de 'American Idol' Robin Kaye y su esposo que conmociona a California

Estados Unidos
Travis Decker, el padre fugitivo acusado de matar a sus tres hijas, podría haber muerto mientras huía de la policía, según las autoridades
4 mins

Travis Decker, el padre fugitivo acusado de matar a sus tres hijas, podría haber muerto mientras huía de la policía, según las autoridades

Estados Unidos
Declaran inocente en un segundo juicio a Karen Read, la mujer acusada de atropellar a su novio y dejarlo morir en la nieve
2 mins

Declaran inocente en un segundo juicio a Karen Read, la mujer acusada de atropellar a su novio y dejarlo morir en la nieve

Estados Unidos
El caso de Pedro García, el joven de 19 años al que la policía de California mató de 20 tiros tras una llamada al 911 de su familia
3 mins

El caso de Pedro García, el joven de 19 años al que la policía de California mató de 20 tiros tras una llamada al 911 de su familia

Estados Unidos
Siete reclusos siguen prófugos de una cárcel en Nueva Orleans: lo que se sabe del escape
7 mins

Siete reclusos siguen prófugos de una cárcel en Nueva Orleans: lo que se sabe del escape

Estados Unidos
Absuelven a 3 expolicías por el caso Tyre Nichols, el joven negro al que golpearon hasta matarlo por saltarse una parada de tráfico
8 mins

Absuelven a 3 expolicías por el caso Tyre Nichols, el joven negro al que golpearon hasta matarlo por saltarse una parada de tráfico

Estados Unidos
Recuperan siete cadáveres en ríos de Portland desde mediados de abril
1:02

Recuperan siete cadáveres en ríos de Portland desde mediados de abril

Estados Unidos
Un hombre encuentra una cámara escondida que vigilaba su casa dentro de sus arbustos
0:56

Un hombre encuentra una cámara escondida que vigilaba su casa dentro de sus arbustos

Estados Unidos

Al llegar al domicilio, un agente de la policía habló con la persona que hizo la llamada a emergencias fuera del apartamento, en el pasillo del edificio.

Notas Relacionadas

Sonya Massey llamó a la policía porque creía que había un intruso en su patio. Un oficial la mató a ella de un tiro en la cabeza

Sonya Massey llamó a la policía porque creía que había un intruso en su patio. Un oficial la mató a ella de un tiro en la cabeza

Justicia
4 min


Al entrar al departamento “el agente abrió la puerta de la vivienda y vio a dos mujeres, una de las cuales parecía ser la hermana, y otra mujer”, dice el comunicado.

De acuerdo con el documento, las mujeres le dijeron al agente que no entrara y cerraron la puerta. El agente se quedó fuera llamando a la puerta y pidiendo a las mujeres que abrieran mientras llegaban otros agentes.

Como las mujeres no accedieron a abrir la puerta, los agentes forzaron su entrada.

“Cuando la hermana (de la mujer que se encontraba en una crisis de salud mental) se acercó a los agentes en el pasillo, uno de ellos efectuó un único disparo que alcanzó a la otra mujer en el pecho”, dice el comunicado.

La oficina del fiscal general abrió una investigación en contra de un policía de New Jersey

Los agentes prestaron asistencia médica inmediata, sin embargo, la mujer que recibió el disparo fue trasladada al Hospital Englewood y declarada fallecida aproximadamente a la 1:58 a.m.

PUBLICIDAD

La oficina del fiscal general informó que se recuperó un cuchillo en la escena.

Una ley de 2019 exige que la oficina del fiscal general lleve a cabo investigaciones sobre la muerte de una persona que se produzca durante un encuentro con un agente de las fuerzas del orden que actúe en el ejercicio de sus funciones oficiales o mientras el fallecido se encuentre bajo custodia.

Debido a que la investigación está en curso, las autoridades no han dado más información.

Mira también:

Video ¿Por qué la policía mató a disparos a un hombre cerca de la Convención Nacional Republicana?
Relacionados:
PolicíaEstados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX