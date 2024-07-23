Sonya Massey llamó a la policía porque creía que había un intruso en su patio. Un oficial la mató a ella de un tiro en la cabeza

Video En video: Momentos en que alguacil dispara fatalmente contra Sonya Massey

Sonya Massey, de 36 años, había llamado al 911 para reportar un intruso en su casa de Springfield, en el condado de Sangamon, unas 200 millas al sur de Chicago, la noche del 6 de julio.

Pero cuando la policía, llegó, uno de los oficiales le disparó y la mató a ella, quien no estaba armada.

El departamento de Policía de Sangamon difundió imágenes de las cámaras corporales de los dos oficiales que acudieron al lugar tras el reporte.

El video muestra cómo el vicealguacil del condado de Sangamon, Sean Grayson, blanco, de 30 años, dispara a la mujer después de que le pidió remover de la estufa una olla de agua hirviente.

Massey, madre de dos, se arrodilló y se disculpó en los segundos previos al momento en que Grayson accionó su arma.

Grayson fue despedido del cargo y acusado de asesinato y mala conducta. El oficial se ha declarado inocente de los cargos.

Las cámaras corporales revelan asesinato de Massey

Las imágenes reveladas por las autoridades locales muestran el momento en que Grayson le dice en la entrada de su casa que revisaron los alrededores sin haber encontrado al supuesto intruso.

El video muestra a Massey confundida y aparentemente con dificultades para comprender lo que le dice el oficial. Posteriormente, el oficial ingresa al domicilio de Massey y le pide mostrarle una identificación.

Al percatarse de que una olla de agua hirviente está sobre la estufa, Grayson le pide a Massey que la retire del fuego.

“No necesitamos un incendio mientras estamos aquí”, dice Grayson.

La mujer accede y procede a retirar la olla de la estufa. Después se escuchan risas del oficial y a la mujer decir: “Te reprendo en el nombre de Jesús”.

El oficial después reacciona con enojo y la insulta y procede a desenfundar su arma. Massey reacciona y se disculpa y se arrodilla. Pese a que Massey se disculpa, el oficial le dispara de cualquier forma.

Al percatarse que la mujer había sido herida de muerte, el compañero de Grayson le dice que deberían brindarle atención médica, a lo que el vicealguacil se rehusó.

Fiscal general de Illinois pide rendición de cuentas sobre el caso Massey

Tras la difusión del asesinato de Massey, el Fiscal General de Illinois, Kwame Raoul, dijo que las indagatorias deben llevar a una rendición de cuentas sobre lo sucedido.

“En este asunto, parece que la investigación realizada por la Policía Estatal de Illinois y la posterior remisión a la oficina del Fiscal Estatal del Condado de Sangamon han cumplido con la letra y el espíritu de la ley al brindar la transparencia adecuada y avanzar hacia la rendición de cuentas”, sostuvo.

Además, el funcionario hizo un llamado a la “calma” a la población tras revelarse las imágenes de las cámaras corporales.

“Las imágenes de la cámara corporal son horribles y ofrezco mi más sentido pésame a la familia de Sonya Massey mientras reviven un momento que ninguna familia debería experimentar. Mientras la comunidad reacciona a la publicación de las imágenes”, declaró en un comunicado.

Biden, Harris condenan el asesinato de Massey

Luego de revelarse los detalles del asesinato, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Karrios condenaron los hechos en comunicado por separado.

“Sonya Massey, una amada madre, amiga, hija y joven afroestadounidense, debería estar viva hoy. Sonya llamó a la policía porque estaba preocupada por un posible intruso. Cuando pedimos ayuda, todos nosotros como estadounidenses –independientemente de quiénes seamos o dónde vivamos– deberíamos poder hacerlo sin temer por nuestras vidas”, dijo Biden en un comunicado.

Biden dijo que la violencia sufrida por los afroestadounidenses en el país no es comprendida por “muchos” que no enfrentan la misma situación.

“La familia de Sonya merece justicia”, agregó al urgir al Congreso a aprobar la Ley Georgia Floyd para la Justicia en la Acción Policial.

Por su parte, Harris lamentó los hechos al decir que Massey merecía sentirse “a salvo” tras llamar a la Policía y no sufrir la violencia que padeció a manos del oficial.

“Las inquietantes imágenes publicadas ayer confirman lo que sabemos por las experiencias vividas por tantas personas: tenemos mucho trabajo que hacer para garantizar que nuestro sistema de justicia haga honor a su nombre”, añadió.

Del mismo modo que lo hizo Biden, Harris celebró la rápida acción de la Fiscalía estatal para investigar el caso y llevar a los responsables ante la justicia.

