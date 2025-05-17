Siete reclusos siguen prófugos de una cárcel en Nueva Orleans: lo que se sabe del escape

Video El momento en que 10 presos se fugan de cárcel en Nueva Orleans: ofrecen recompensa por su captura

Diez hombres escaparon el viernes de una cárcel de Nueva Orleans en una audaz fuga nocturna, escapándose por un agujero detrás de un inodoro y escalando una pared, mientras el único guardia asignado a su celda se encontraba buscando comida, informaron las autoridades.

Siete de los fugitivos, incluidos sospechosos acusados de asesinato, siguen prófugos tras la fuga, que, según la sheriff local, pudo haber contado con la complicidad de miembros del departamento de prisiones.

Las imágenes de vigilancia, compartidas con los medios durante una conferencia de prensa la tarde del viernes, muestran a los fugitivos saliendo corriendo de las instalaciones, algunos con ropa naranja y otros de blanco. Escalaron una valla, usando mantas para evitar ser cortados por el alambre de púas, y luego se pudo ver a algunos corriendo por la interestatal cercana hacia un vecindario.

Una fotografía de la oficina del alguacil muestra la abertura detrás de un inodoro en una celda por la que escaparon los hombres. Sobre el agujero hay mensajes garabateados que incluyen "To Easy LoL" (Muy fácil, risas) con una flecha apuntando hacia el agujero.

Tomó siete horas en ser notada la ausencia de los presos

La ausencia de los 10 hombres, quienes también aprovecharon las deficiencias de las instalaciones de las que las autoridades se han quejado durante mucho tiempo para su fuga, pasó desapercibida durante horas. No fue hasta un recuento matutino de rutina, más de siete horas después, que los responsables de seguridad de la cárcel se enteraron de la fuga.

Funcionarios de la oficina del sheriff afirman que no había ningún agente en la celda donde habían estado retenidos los fugitivos. Había un técnico, una civil, allí para observar la celda, pero ella se había retirado para buscar comida, dijeron.

Poco después de la fuga, uno de los hombres, Kendall Myles, de 20 años, fue detenido tras una breve persecución a pie por el Barrio Francés. Anteriormente, había escapado dos veces de centros de detención juvenil.

Para el viernes por la noche, dos fugitivos más habían sido capturados. Las autoridades encontraron a Robert Moody, de 21 años, en Nueva Orleans gracias a una pista de Crimestoppers, según la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Orleans. Dkenan Dennis fue encontrado cerca de la autopista Chef Menteur, anunció la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, en la plataforma social X.

Sigue la búsqueda de los prófugos de Nueva Orleans

Siete reclusos fugados siguen prófugos, informó la Policía Estatal de Luisiana en una actualización el sábado por la mañana.

La policía estatal utilizó un helicóptero para transportar a los reclusos capturados a un centro penitenciario estatal fuera del área de Nueva Orleans, informó la agencia.

La búsqueda continúa activa con numerosas agencias locales, estatales y federales trabajando incansablemente para localizar y detener a los demás individuos, informó la policía.

La sheriff de la parroquia de Orleans, Susan Hutson, afirmó que los hombres pudieron salir del Centro de Justicia de Orleans gracias a las cerraduras defectuosas. Hutson añadió que ha expresado repetidamente su preocupación por las cerraduras a las autoridades y, esta misma semana, abogó por fondos para reparar la deteriorada infraestructura.

"Es casi imposible, no del todo, pero casi imposible, que alguien salga de estas instalaciones sin ayuda", declaró sobre la cárcel, donde se encuentran detenidas 1400 personas.

Cómo se produjo la fuga de la cárcel

Los fugitivos abrieron de golpe una puerta para entrar en la celda con el agujero alrededor de la 1 a. m.

Al menos una de las barras de acero que protegen las tuberías "parecía haber sido cortada intencionalmente con una herramienta", según un comunicado de la Oficina del Sheriff de la parroquia de Orleans el viernes por la noche.

Los hombres se despojaron de sus uniformes de prisión al salir de la instalación, y aún no está claro cómo algunos de ellos consiguieron ropa normal tan rápidamente, según informaron las autoridades.

Las autoridades no se percataron de la desaparición de los hombres hasta las 8:30 a. m. Inicialmente, las autoridades informaron que 11 habían escapado, pero en una conferencia de prensa el viernes por la tarde, se indicó que un hombre que se creía que había escapado se encontraba en una celda diferente.

Tres empleados se encuentra suspendido a la espera del resultado de la investigación. No quedó claro de inmediato si alguno de los empleados era sospechoso de colaborar en la fuga. Las autoridades tampoco informaron si el guardia que salió a buscar comida se encontraba entre los tres suspendidos.

¿Quiénes son los fugitivos de Nueva Orleans?

Los fugitivos tienen entre 19 y 42 años. La mayoría de los hombres tienen entre 20 y 30 años.

Uno de los fugitivos, Derrick Groves, fue condenado el año pasado por dos cargos de asesinato en segundo grado y dos cargos de intento de asesinato en segundo grado por su participación en el tiroteo de dos hombres el día de Mardi Gras de 2018. También enfrenta un cargo de agresión contra un empleado de un centro penitenciario, según consta en los registros judiciales. Las autoridades advirtieron que podría intentar localizar a testigos en el juicio por asesinato.

Otro fugitivo, Corey Boyd, se declaró inocente de un cargo pendiente de asesinato en segundo grado.

Hutson afirmó que el departamento de policía estaba trabajando activamente con las agencias policiales locales, estatales y federales para buscar a los fugitivos. La policía utilizó tecnología de reconocimiento facial para identificar y capturar a un fugitivo, según Bryan LaGarde, director ejecutivo de Project NOLA, una organización sin fines de lucro que opera más de 5000 cámaras en Nueva Orleans. Su organización, que colabora con las autoridades de Luisiana, ingresó las imágenes de los fugitivos al sistema y rápidamente encontró a dos en el Barrio Francés.

"Caminaban abiertamente por la calle. Mantenían la cabeza agachada y miraban por encima del hombro", dijo LaGarde, y agregó que el otro fugitivo se escondió de las cámaras.

Duras criticas a las autoridades penitenciarias

"Esto representa un incumplimiento total de las responsabilidades más básicas encomendadas a un sheriff o administrador de la cárcel", declaró el fiscal de distrito de la parroquia de Orleans, Jason Williams. Criticó duramente a la oficina del sheriff por la demora de varias horas en notificar a las autoridades y al público sobre la fuga.

"Estas fallas inexcusables han puesto vidas en peligro". Murrill, fiscal general del estado, calificó la fuga de "más que inaceptable" y afirmó que las autoridades locales tardaron demasiado en informar al público. Añadió que se comunicó con los estados vecinos para alertarlos sobre la fuga.

La superintendente del Departamento de Policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick, afirmó que su agencia ha realizado un esfuerzo máximo para responder a la fuga y está trabajando con el FBI y los alguaciles federales.

Los agentes se centraron en identificar y brindar protección a las personas que pudieran haber testificado en sus casos o que pudieran estar en peligro. Una familia fue expulsada de su hogar, declaró Kirkpatrick.

"Si alguien ayuda o alberga a estos fugitivos, será acusado", añadió Kirkpatrick.

Una cárcel bajo supervisión federal

La cárcel de Nueva Orleans ha estado sujeta durante más de una década a supervisión federal y a un decreto de consentimiento para mejorar las condiciones.

Los problemas de seguridad y la violencia persistieron incluso después de que la ciudad inaugurara el Centro de Justicia de Orleans en 2015, reemplazando la deteriorada Prisión de la Parroquia de Orleans, que había sufrido su propia serie de fugas y docenas de muertes bajo custodia.

Un juez federal declaró en 2013 que la cárcel se había convertido en un entorno inconstitucional para las personas encarceladas allí.

La sheriff de la Parroquia de Orleans, Susan Hutson, afirmó que el personal está "sobresaturado" en las instalaciones, que cuentan con aproximadamente el 60% de su plantilla.

Bianka Brown, directora financiera de la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Orleans, afirmó que no pueden costear un contrato de mantenimiento y servicio para solucionar problemas como puertas rotas, reemplazo de cerraduras y otras deficiencias en la infraestructura.