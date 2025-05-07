Absuelven a 3 expolicías por el caso Tyre Nichols, el joven negro al que golpearon hasta matarlo por saltarse una parada de tráfico

Video Absuelven a tres expolicías de Memphis por la muerte de Tyre Nichols: las reacciones

Tres expolicías de Memphis fueron absueltos este miércoles de varios cargos estatales, incluido el de homicidio en segundo grado (sin premeditación), por la fatal paliza que propinaron al joven Tyre Nichols tras huir de un control de tráfico en 2023. Su muerte desató protestas en todo Estados Unidos que exigieron la necesidad de reformas policiales en el país.

Un jurado de un condado de residentes de mayoría blanca tardó aproximadamente ocho horas y media a lo largo de dos días en declarar inocentes de todos los cargos a Tadarrius Bean, Demetrius Haley y Justin Smith, tras un juicio de nueve días celebrado en una corte estatal de Memphis, ciudad de mayoría negra.

Tras la lectura del veredicto del jurado, los acusados abrazaron a sus abogados mientras los familiares de los expolicías lloraban.

Los tres exagentes aún enfrentan la posibilidad de pasar varios años en prisión tras haber sido condenados por cargos federales el año pasado, aunque también fueron absueltos de los cargos más graves en ese momento.

Otros dos expolicías se declararon culpables previamente tanto en tribunales estatales como federales, incluyendo a Emmitt Martin, a quien los abogados defensores culparon de la mayor parte de la violencia.

Bean y Smith se encuentran en libertad bajo fianza y cumpliendo arresto domiciliario tras sus condenas federales. Haley se encuentra recluido en una prisión federal.

¿Quién era Tyre Nichols y por qué su caso provocó indignación en EEUU?

Nichols, un joven negro de 29 años, huyó de un control de tráfico después de ser sacado de su auto por la fuerza, e incluso rociado con gas pimienta y electrocutado con una pistola paralizante.

Cinco agentes, también de raza negra, lo alcanzaron y golpearon, patearon y agredieron con una porra policial con extrema violencia. Trataron de esposarlo mientras él llamaba a su madre, a solo unos pasos de su casa. Nichols murió el 10 de enero de 2023, tres días después de la paliza.

En las imágenes de la paliza, grabadas por una cámara de la policía colocada en un poste cercano, aparecen los agentes paseando, hablando entre ellos y riendo mientras Nichols sufría por sus heridas.

Su muerte provocó protestas a escala nacional, hizo que aumentaran los llamados para instaurar reformas policiales en EEUU y la atención se centró sobre la actuación de la policía de Memphis.

Tras conocerse el veredicto de este miércoles, el abogado de derechos civiles Ben Crump, quien representa a la familia de Nichols, emitió un comunicado expresando su indignación por el resultado del juicio.

“Los veredictos de hoy son una devastadora injusticia”, dijo. “El mundo vio cómo Tyre Nichols fue golpeado hasta la muerte por aquellos que juraron proteger y servir”.

El fiscal de distrito de Memphis, Steve Mulroy, declaró que respeta al jurado, pero cree que las pruebas estaban ahí disponibles para cada cargo que presentó la fiscalía.

“¿Si me sorprendió que no hubiera un solo veredicto de culpabilidad en ninguno de los cargos ni en ninguno de los delitos menores incluidos, dada la abrumadora evidencia que presentamos? Sí, me sorprendió. ¿Tengo alguna explicación? No”, respondió a periodistas.

Dijo que habló brevemente con la familia de Nichols: “Estaban devastados... Creo que estaban indignados, y podemos entender por qué lo estarían, dada la evidencia”, dijo.

Martin Zummach, abogado del exagente Smith, declaró a la agencia AP por mensaje de texto: "Es fácil defender a una buena persona. Es estresante representar a un hombre inocente".

Los agentes golpearon a Nichols por frustración, según los fiscales

El expolicía Desmond Mills Jr., quien también fue acusado de la muerte de Nichols, compareció como testigo de la Fiscalía.

Mills y Emmitt Martin, otro agente que también participó en la paliza, acordaron declararse culpables de los cargos estatales y no fueron a juicio tras haber alcanzado acuerdos con los fiscales. También se declararon culpables en un tribunal federal, donde está pendiente la sentencia para los cinco agentes.

Los policías habían sido acusados de asesinato en segundo grado, agresión agravada y secuestro agravado, entre otros.

Se les acusó de usar fuerza innecesaria en el arresto de Nichols. Se sentían frustrados, enojados y llenos de adrenalina cuando la víctima huyó del control de tráfico, dijo el fiscal Paul Hagerman en sus declaraciones de apertura.

Fueron “superados por el momento”, dijo el fiscal.

“Nadie los va a llamar monstruos”, dijo Hagerman. “No se necesita ser un monstruo para matar a un hombre”.

Los fiscales argumentaron que los agentes usaron una fuerza excesiva y letal al intentar esposar a Nichols, y que eran penalmente responsables de las acciones de los demás.

También dijeron que los agentes tenían el deber de intervenir y detener la golpiza y de informar a los médicos de Nichols había sido golpeado repetidamente en la cabeza, pero no lo hicieron.

Los abogados defensores dijeron que el agente Martin fue responsable de la mayor violencia contra Tyre Nichols

Los abogados defensores intentaron refutar las acusaciones de que los agentes usaron fuerza excesiva para someter a Nichols.

Señalaron que el agente que actuó con más violencia fue Martin, quien pateó y golpeó a Nichols varias veces en la cabeza, pero no está siendo juzgado.

La defensa también pareció ganar puntos con sus expertos en uso de la fuerza, quienes testificaron que los agentes juzgados actuaron de conformidad con las políticas del Departamento de Policía y los estándares policiales ampliamente aceptados.

Los abogados de Bean y Smith llamaron a testigos que declararon que los acusados eran buenos hombres y agentes que hicieron su trabajo de la manera correcta.

Mills testificó que lamenta no haber detenido la paliza que produjo la muerte de Nichols por traumatismo. La víctima sufrió desgarros y sangrado en el cerebro, dijo en su testimonio ante la corte el doctor Marco Ross, el médico forense que realizó la autopsia.

Mientras Nichols forcejeaba con Bean y Smith, quienes lo sostenían en el suelo, Mills intentó rociarlo con gas pimienta, pero terminó rociándose a sí mismo, dijo.

Después de alejarse para intentar recuperarse, Mills se acercó a Nichols y golpeó su brazo tres veces con una porra policial. El exagente le dijo al fiscal Paul Hagerman que golpeó a Nichols con la porra porque estaba enojado por lo ocurrido con el gas pimienta.

La defensa argumentó que Tyre Nichols se resistió al arresto

Mills reconoció en el estrado que tenía el deber de intervenir para detener la paliza, pero no lo hizo.

Pero también dijo que Nichols se resistió activamente al arresto y que no cumplía con las órdenes de acercar sus manos a los agentes para ser esposado.

Durante el juicio, el abogado defensor John Keith Perry le preguntó a Mills si habría golpeado a Nichols con la porra si simplemente hubiera puesto sus manos detrás de la espalda. El exagente respondió que no.

Mills reconoció que los agentes estaban asustados y exhaustos, pero dijo que algunos de los métodos utilizados en Nichols cumplían con las políticas del departamento, como el uso de bloqueos de muñeca y golpes con una porra.

Zummach señaló en los argumentos finales que se encontraron tarjetas de crédito y débito que no pertenecían a Nichols en su coche cuando fue registrado después de la paliza y afirmó que esa probablemente fue la razón por la que huyó del control de tráfico.

Los abogados defensores han argumentado que la golpiza fatal no habría tenido lugar si Nichols simplemente se hubiera dejado esposar.

“Esto es obra de Emmitt Martin y Tyre Nichols”, dijo Zummach.

La defensa también insinuó que Nichols podía estar bajo el efecto de drogas, lo que le daba la fuerza para enfrentarse a cinco policías de complexión fuerte.

También se encontraron algunos hongos que contenían el alucinógeno psilocibina en su vehículo, testificó un agente de la Oficina de Investigación de Tennessee. Sin embargo, en un informe toxicológico se demostró que Nichols solo tenía alcohol y una pequeña cantidad de marihuana en su sistema.

El agente Mills admitió que Nichols nunca golpeó ni pateó a ninguno de los agentes

Los abogados defensores también afirmaron que Bean y Smith no podían ver los golpes en la cabeza de Nichols porque estaban cegados por el gas pimienta y tenían visión reducida mientras intentaban someter a Nichols.

Pero los fiscales sembraron dudas sobre esa afirmación al señalar los comentarios que los acusados hicieron después de la golpiza.

Según las imágenes de la escena, Bean dijo que Nichols estaba “resistiendo” los golpes y Smith dijo le dieron “muchos golpes”. Smith también dijo “golpéalo” y Haley dijo “golpea a ese hombre”, dijo la fiscal Tanisha Johnson.

El jurado para este juicio se eligió en el condado de Hamilton, después de que el juez James Jones Jr. ordenara que el caso se presentara ante personas de fuera del condado de Shelby, que incluye Memphis. Los abogados defensores de los agentes argumentaron que la intensa publicidad y presencia mediática del juicio dificultó la constitución de un jurado justo.

En diciembre, el Departamento de Justicia de EEUU declaró que una investigación de 17 meses demostró que la policía de Memphis usa fuerza excesiva y discrimina a las personas negras.

Los cinco agentes, la ciudad de Memphis y el jefe de policía están siendo demandados por la familia de Nichols por $550 millones. Se ha programado otro juicio para el próximo año.

