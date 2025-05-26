Cambiar Ciudad
Policía

El caso de Pedro García, el joven de 19 años al que la policía de California mató de 20 tiros tras una llamada al 911 de su familia

El video de la cámara corporal de los agentes de Fullerton, California, muestra cómo Pedro García, un joven mexicano de 19 años, fue abatido frente a su familia, tras una llamada de emergencia por violencia doméstica.

Univision
Joven hispano muere baleado por policías después de que su familia llamara al 911 pidiendo auxilio

Pedro García, un joven hispano de 19 años, murió a manos de policías en Fullerton, California y las cámaras corporales de los agentes registraron el momento en que fue abatido.

El incidente ocurrió poco después de que su hermano de 14 años llamara al 911 alertando que Pedro había amenazado a sus padres con un cuchillo.

En la grabación, García luce tambaleante y desorientado, llora y levanta los brazos de forma parcial mientras escucha las órdenes de los agentes. Al llevarse las manos al pantalón, se intensifican los gritos policiales y segundos más tarde los oficiales le disparan más de 20 veces frente a su familia.

La familia de García denuncia que durante los hechos ocurridos el 15 de marzo los agentes no usaron medios no letales, como perros o pistolas eléctricas, a pesar de que el protocolo lo recomienda en situaciones similares.

Lo que muestran las imágenes del momento en que Pedro García es

baleado por policías en California

El Departamento de Policía de Fullerton entregó dos grabaciones tomadas por cámaras corporales luego de que la familia exigiera su publicación conforme a la ley estatal. En las imágenes, los agentes descienden de las patrullas con las armas desenfundadas. Se escucha una advertencia: “Tírate al piso o soltaré al perro”.

Pedro aparece frente a la vivienda familiar. Grita frases ininteligibles, se tambalea y camina hacia un vehículo. Un agente le exige que levante las manos. Pedro responde que no quiere, y aunque en un momento alza los brazos hacia los costados, no cumple con todas las instrucciones.

Cuando Pedro se lleva las manos al pantalón, los agentes abren fuego en más de 20 ocasiones. El video se corta poco después de que una voz grita “¡Paren!”.

Según el sargento Ryan O’Neil, los policías se acercaron después con desfibriladores, aunque esta parte no aparece en la grabación pública. Se muestra, en cambio, una fotografía donde supuestamente Pedro portaba un arma. El abogado de la familia de García, Luis Carrillo, detalló que se trataba de una pistola de perdigones y no un arma de fuego”.

Gabriela Ordoñez señaló en entrevista con Univision que ella advirtió a los policías que ya le habían quitado el cuchillo —mencionado en la llamada al 911— a Pedro y que ya no traía nada, pero que asegura no la escucharon. “Para cuando yo volteé otra vez a ver a mi hijo ya le habían disparado un montón de veces”, relató.

“Los policías ven a los afroamericanos ya los latinos como si fueran mugre y les disparan y los asesinan. Estos policías deben ser arrestados, procesados y meterlos en el bote”, expresó Carrillo a Univisión.

Pedro García, el j

oven hispano baleado por policías en California se suma a estadísticas alarmantes

En lo que va de 2025, al menos 57 hispanos han muerto a manos de la policía en 21 estados de Estados Unidos, según el Proyecto Mapeo de la Violencia. California encabeza la lista con 19 casos, seguido por Texas, con ocho y Florida, con seis.

Después les siguen Arizona con tres casos y Colorado, Illinois, Ohio y Pensilvania con dos decesos cada uno.

Además, se han registrado muertes en Carolina del Norte, Connecticut, Hawái, Idaho, Indiana, Michigan, Iowa, Nuevo México, Oklahoma, Tennessee, Washington, Wisconsin y Wyoming, con un caso en cada estado.

En este contexto, la decisión del presidente Donald Trump de suspender el uso de cámaras corporales en operativos migratorios federales ha generado aún más preocupación entre activistas y familiares de víctimas.

Mientras tanto, el jefe de la policía de Fullerton, Jon Radus, prometió una investigación “exhaustiva”, pero advirtió que las conclusiones podrían tardar hasta un año.

Le dispararon 47 veces: familia de hispano baleado por la policía tras una infracción exige justicia
Policía hispanos

