Muere a los 53 años el rapero Fatman Scoop tras desplomarse en el escenario durante un concierto en Connecticut

Isaac Freeman III, también conocido como Fatman Scoop, murió tras desplomarse en un concierto en la noche del viernes.

El rapero estadounidense Fatman Scoop murió a los 53 años tras desplomarse en el escenario durante en un concierto en Connecticut, confirmó su representante a medios este sábado.

No está clara de momento la causa de la muerte del artista, cuyo nombre de pila era Isaac Freeman III y quien recibió resucitación cardiopulmonar tras el incidente.

Más información en breve.

