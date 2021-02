Muere un niño hispano recién llegado a Texas: la familia dice que fue por el frío

La familia Piñeda llevaba dos noches en la ciudad de Conroe, Texas, durmiendo en una casa móvil que no tenía electricidad. El martes pasado, cuando se despertaron, encontraron a Cristian, de 11 años de edad, muerto. Según su familia, fue a causa de las bajas temperaturas que ha dejado la tormenta invernal que ha azotado al país.

El lunes pasado, María asegura que estuvo conviviendo con su hijo. "Temprano estuvimos afuera, le tomé fotos, todo bien. Estuvimos jugando por la noche, nunca me imaginé que esto iba a pasar", dijo Piñeda con pesar.

"Él estaba bien. Jamás me imaginé esto. Creemos que por el frío porque él estaba todo bien. Él cenó, jugó y se acostó. Me dijo 'ya me voy a dormir'", sostuvo.