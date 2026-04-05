Migrantes

ICE ordena detención de migrante acusado de persecución mortal en Ohio

En el choque murió Ashlee Holmes, una adolescente de 17 años que estaba embarazada, así como su bebé no nacido. Otra conductora involucrada en el accidente resultó herida y fue trasladada a un hospital

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Por:N+ Univision
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) emitió una orden de detención contra Tarsem Singh, un migrante indio acusado de provocar un choque fatal tras una persecución a alta velocidad en Ohio.

La medida fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que indicó que el objetivo del recurso migratorio es evitar que el acusado sea liberado mientras enfrenta cargos penales por su presunta responsabilidad en el accidente ocurrido el 16 de febrero de 2026.

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Singh fue imputado por delitos como homicidio vehicular, homicidio involuntario y conducción imprudente, luego de que las autoridades lo señalaran por huir de la policía y provocar un choque que dejó dos víctimas mortales. Actualmente permanece bajo custodia con una fianza fijada en un millón de dólares.

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Persecución de minutos terminó en choque mortal con dos víctimas

El incidente comenzó cuando un agente del condado detectó un vehículo circulando por encima del límite de velocidad e intentó detenerlo, pero el conductor aceleró y emprendió la huida.

La persecución se extendió por varios kilómetros y alcanzó velocidades de hasta 124 millas por hora (casi 200 km/h), antes de que el vehículo se impactara contra otro automóvil en una curva.

Como resultado del choque, murió Ashlee Holmes, una adolescente de 17 años que estaba embarazada, así como su bebé no nacido. Otra conductora involucrada en el accidente resultó herida y fue trasladada a un hospital.

Las autoridades indicaron que toda la secuencia, desde el intento de detención hasta el impacto, ocurrió en cuestión de minutos.

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