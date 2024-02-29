La policía de Pennsylvania busca pistas para dar con el asesino de una amish embarazada

Video Tercer arresto por el asesinato de Savanah Soto: estos son los últimos avances de la investigación

Una joven amish embarazada de seis meses fue hallada muerta en su casa en el condado de Crowford en Pennsylvania, informó el miércoles la policía del estado en un comunicado.

Rebekah Byler, de 23 años, fue reportada como muerta cerca de las 12:26 pm del lunes, dijo la policía del estado de Pennsylvania que investiga el asunto como un caso de homicidio.

Agentes de la policía acudieron a la residencia ubicada en Fish Flats Road luego de que el esposo de la mujer reportó el descubrimiento de su cuerpo dentro de la casa en una llamada al 911, según la cadena WJET.

Los dos hijos pequeños de la pareja, que también estaban en casa en ese momento, no resultaron heridos, dijo la policía.

El comunicado de la policía no incluía detalles adicionales sobre la causa de muerte de Byler, aunque el teniente Mark Weindorf dijo a WJET que "parecen circunstancias sospechosas".

La policía aclaró que no se ha detenido ni identificado públicamente a ningún sospechoso, pero había acordonado la zona para investigar el caso.

"Estaremos en el lugar durante varias horas, realizando un registro forense de toda la propiedad y del interior de la residencia", añadió el teniente Weindorf.



A través de una publicación en Facebook, la policía pidió a las personas que apoyaran a las autoridades en la búsqueda de pistas para resolver el caso.

“La policía busca información del público sobre personas, vehículos o actividad en la zona que pueda parecer fuera de lo común durante la mañana del 26 de febrero. Llame al 814-663-2043 con cualquier información”, dice la publicación en redes.

