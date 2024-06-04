El increíble intento de soborno a una jurado en caso de fraude masivo de fondos de ayuda por la pandemia

Video Nuevas imágenes: el momento en que una mujer baja del auto un cadáver y lo lleva a un banco para retirar dinero

La jueza federal de distrito Nancy Brasel, quien preside un juicio por un caso de fraude masivo de fondos de ayuda relacionados a la pandemia en Minneapolis, relevó a una de los miembros del jurado después de que esta informó haber recibido una bolsa con $120,000 para que votará por la absolución de los acusados.

Según la miembro del jurado, el intento de soborno ocurrió cuando una mujer desconocida dejó una bolsa con $120,000 dólares en efectivo en su casa y ofreció más dinero si votaba para absolver a los siete acusados de robar más de $40 millones de un programa destinado a alimentar a niños durante la pandemia.

“Esto es algo que sucede en las películas de mafiosos”

Los siete acusados son los primeros de un grupo de 70 personas que se espera sean juzgadas por una conspiración que de acuerdo a los fiscales costó a los contribuyentes $250 millones y quienes estaban afiliados a un restaurante que participaba en el programa de ayuda alimentaria.

Según un reporte del Minneapolis Star Tribune, la jurado de 23 años de edad dijo que había entregado inmediatamente la bolsa de dinero en efectivo a la policía, que había sido recibida por su suegro el domingo con un mensaje que indicaba que recibiría más dinero si votaba para absolver a los acusados.

“Esto está completamente fuera de lo común”, dijo el lunes ante el tribunal el fiscal federal adjunto Joseph Thompson. “Este es un comportamiento escandaloso. Esto es algo que sucede en las películas de mafiosos”.

El abogado defensor Andrew Birrell dijo a la juez que la bolsa de dinero en efectivo es “una acusación inquietante y perturbadora”.

Antes de permitir que las partes presentarán sus argumentos finales el lunes, Brasel interrogó a los 17 jurados y suplentes restantes, y ninguno de ellos informó haber sido objeto de contactos no autorizados.

Brasel decidió secuestrar al jurado por el resto del juicio como medida de precaución. “No lo hago a la ligera”, dijo la juez, agregando que quería “garantizar un juicio justo".

La juez no decidió de inmediato si debía detener a los acusados, pero sí ordenó a un agente del FBI que confiscara sus teléfonos.

Fraude masivo de dinero destinado a alimentar a niños necesitados

Las autoridades dijeron que habían recuperado alrededor de $50 millones en uno de los casos de fraude relacionados con la pandemia más grandes del país, en el que, aparte de los 70 indiciados, otras dieciocho personas involucradas se declararon culpables.

Los fiscales dicen que sólo una fracción del dinero se destinó a alimentar a niños de bajos ingresos, mientras que el resto se gastó en automóviles de lujo, joyas, viajes y propiedades.

Durante el juicio que comenzó en abril, los abogados defensores cuestionaron la calidad de la investigación del FBI y sugirieron que este podría ser un caso de problemas de mantenimiento de registros y no de fraude, ya que estos acusados buscaban mantenerse al día con las reglas que cambiaban rápidamente para el programa de ayuda alimentaria.

Dos de los grupos involucrados, Feeding Our Future y Partners in Nutrition, eran pequeñas organizaciones sin fines de lucro antes de la pandemia, pero en 2021 desembolsaron alrededor de $200 millones cada una. Entre los que aún esperan juicio se encuentra la fundadora de Feeding our Future, Aimee Bock, quien se declaró inocente y negó haber actuado mal.

Los fiscales alegan que produjeron facturas por comidas que nunca fueron servidas, dirigieron empresas fantasma, lavaron dinero, cometieron fraude de pasaportes y aceptaron sobornos.

El exempleado de Feeding Our Future, Hadith Ahmed, quien dijo haber sido la “mano derecha” de Bock, testificó el miércoles sobre cómo creó organizaciones sin fines de lucro y empresas de consultoría falsas para obtener millones en fondos federales.

Ahmed confesó que ganó alrededor de $2 millones administrando un sitio de comida falso y recibiendo sobornos mientras trabajaba en Feeding Our Future.

El dinero de la ayuda provino del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y fue administrado por el Departamento de Educación del estado. Se suponía que las organizaciones sin fines de lucro y otros socios del programa servirían comidas a los niños de bajos recursos de Minnesota.

Con información de The Associated Press.