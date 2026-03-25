Afganistán Marco Rubio asegura que liberación de Denisse Coyle es 'insuficiente' para retirar sanciones a Afganistán Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, reaccionó a la reciente liberación del estadounidense Denisse Coyle por parte del régimen de Afganistán, luego de más de un año preso arbitrariamente en su casa en Kabul, por autoridades talibanas. Esto fue lo que dijo.

Video ¿Qué está pasando en Afganistán?

A unas horas de haber sido liberado por el régimen de Afganistán, el estadounidense Dennis Coyle llegó este miércoles a San Antonio, Texas, tras pasar más de un año detenido arbitrariamente por el régimen afgano. Sin embargo, esta medida está lejos de ser suficiente para los Estados Unidos.

Dennis Coyle aterrizó este miércoles por la mañana en San Antonio, donde fue recibido por su familia en medio de aplausos, abrazos y el llanto de su familia.

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Coyle aterrizó en una base militar en la localidad texana y fue recibido por sus hermanas, su madre y por el enviado especial de Estados Unidos para rehenes, Adam Boehler.

Apenas a inicios de esta semana, Afganistán liberó al estadounidense, luego de que en enero de 2025 lo detuviera de forma arbitraria. Lo envió a los Emiratos Árabes Unidos, donde se facilitó su traslado a Estados Unidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de EAU detalló que “acogieron la liberación de un ciudadano estadounidense que había estado detenido en Afganistán, facilitando su traslado a Estados Unidos, en presencia de representantes de las autoridades competentes de ambos países".

The Afghan Taliban government released US detainee Dennis Coyle after more than a year in detention, but Washington said the move was not sufficient to lift its recent designation of Kabul as a 'state sponsor of wrongful detention' https://t.co/EN5NuMRr86 pic.twitter.com/19ZP1cRoq0 — Reuters (@Reuters) March 25, 2026

¿Quién es Denisse Coyle?

Denisse Coyle es un hombre de 64 años, originario de Pueblo, Colorado. Experto en lingüística, dedicado al estudio e investigación de las lenguas en comunidades locales de Afganistán.

El pasado 27 de enero de 2025, Coyle fue detenido por la Dirección General de Inteligencia del Talibán en Kabul. Desde su detención permaneció en casi total aislamiento y las autoridades talibanas no presentaron nunca cargos formales en su contra.

Un alto funcionario del gobierno estadounidense dijo a la agencia Reuters que Coyle fue sacado de su casa en Kabul.

Su liberación ocurrió el pasado 24 de marzo por orden del líder supremo de los talibanes, Sheikh Hibatullah Akhundzada, como gesto humanitario con motivo del Ramadán. Sin embargo, el gobierno estadounidense no consideró este un gesto suficiente.

Dennis Coyle conversa con familiares y amigos a su llegada a Kelly Field, en la Base Conjunta San Antonio, Texas, el 25 de marzo de 2026. (Photo by SERGIO FLORES / AFP) Imagen SERGIO FLORES/AFP

¿Qué dijo EEUU?

El pasado 9 de marzo de este año, el gobierno de Estados Unidos designó a Afganistán como un “Estado patrocinador de detenciones injustas”; además , condenó al régimen talibán por la detención de ciudadanos estadounidenses.

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Entre otras sanciones, según enumera la agencia Reuters, el gobierno de Estados Unidos advirtió que podría prohibir a los titulares de pasaportes estadounidenses viajar a Afganistán si no cumplía con la normativa.

Tras la liberación de Denisse Coyle, la oficina de asuntos de rehenes del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que la liberación del ciudadano no levanta la designación contra el gobierno talibán.

Si bien este es un paso positivo por parte de los talibanes, aún queda mucho por hacer. Seguimos exigiendo el regreso inmediato de Mahmood Habibi, Paul Overby y todos los demás estadounidenses detenidos injustamente. Los talibanes deben poner fin a su práctica de la diplomacia de rehenes Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU



El funcionario dijo que su liberación fue posible gracias a la acción directa liderada por Rubio y a un esfuerzo interinstitucional unificado; además, reconoció la persistencia de las tres hermanas de Coyle, cuya defensa ayudó a impulsar la iniciativa.

Rubio agradeció a los Emiratos Árabes Unidos su apoyo para lograr la liberación de Coyle, así como la participación de Qatar en favor de los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en Afganistán.