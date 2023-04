Llevó a sus hijos a la guardería y no la volvieron a ver: buscan a una joven madre que desapareció en "condiciones sospechosas"

Kingsbury y el padre de sus hijos dejaron a los niños en una guardería poco después de las 8 am del 31 de marzo antes de regresar a su casa en Winona, según Williams. El padre de los niños le dijo a la policía que salió de la casa en la camioneta de Kingsbury alrededor de las 10 am, pero cuando regresó ese mismo día, Kingsbury no estaba allí, dijo Williams en una conferencia de prensa a principios de esta semana.