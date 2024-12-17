Así logró escapar Luigi Mangione, el sospechoso de asesinar al CEO de UnitedHealhtcare, según la Fiscalía de Nueva York

Video Defensa de Luigi Mangione contrata a abogada de alto perfil para su defensa: lo que se sabe

A pie, en bicicleta y en un taxi... así fue como Luigi Mangione, el sospecho de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare Brian Thompson, logró escapar de la escena del crimen, según un recuento de la Fiscalía de Nueva York.

La oficina del fiscal del Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, acusó formalmente a Mangione este martes de homicidio en primer grado, como acto de "terrorismo" y también en segundo grado.

De acuerdo con el fiscal, el acusado llegó el 24 de noviembre en un autobús a la terminal de Port Authority y horas más tarde se registró en un hostal en la parte alta del oeste de la ciudad usando una identificación falsa a nombre de Mark Rosario.

El 4 de diciembre, Mangione dejó el hostal muy temprano por la mañana, cerca de las 5:30 am y se dirigió al centro de la ciudad, dijo Bragg.

De acuerdo con las autoridades, el acusado estuvo varios minutos a las afueras del hotel Hilton, esperando por la llegada de Thompson.

Entre las 6:38 y 6:44 am Mangione vio al CEO de UnitedHealthcare, fue entonces cuando cruzó la calle y se acercó a él por detrás apuntándole con su arma impresa en 3D.

El fiscal indicó que el acusado le disparó dos veces a Thompson, una en la espalda y otra en la pierna.

¿Cómo huyó Luigi Mangione tras dispararle al CEO de UnitedHealthcare?

Tras los disparos, Mangione huyó de la escena a pie en dirección norte por la calle 54 y, minutos más tarde, usó una bicicleta eléctrica para dirigirse a la parte norte de la ciudad, dijo el fiscal.

De acuerdo con Bragg, Mangione después abordó un taxi para trasladarse al lado oeste de la ciudad por la avenida Ámsterdam.

No fue hasta el 9 de diciembre que las autoridades dieron con su paradero tras una intensa búsqueda que incluyó la difusión de la fotografía del atacante.

Mangione fue arrestado después de que un trabajador de un McDonald's en Altoona, Pensilvania, alertara a la policía sobre un cliente que se parecía al sospechoso, cuyas imágenes captadas por las cámaras de seguridad habían sido difundidas por las autoridades.

Luigi Mangione había sido reportado como desaparecido desde noviembre

Las autoridades también informaron que la familia de Mangione lo había reportado como desaparecido el 18 de noviembre en San Francisco.

Ese reporte sirvió para que la policía pudiera identificar al atacante, luego de que investigadores de San Francisco cruzaran información con los encargados del caso en Nueva York, informaron en conferencia de prensa.

Los investigadores hablaron con la madre de Mangione en San Francisco a última hora del 7 de diciembre. En esa entrevista, al ser informada de las acciones de Mangione contra Thompson, "ella dijo que podía ser algo que (su hijo) podría hacer", declaró este martes el jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Kenny.

Antes de que los detectives del caso pudieran seguir esa pista, Mangione fue detenido, dijo Kenny.

Los familiares de Mangione han dicho en un comunicado que estaban "conmocionados y devastados" por su detención.

¿Qué cargos enfrenta Luigi Mangione por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare?

Las autoridades acusaron este martes de asesinato a Mangione por disparar a sangre fría contra el director ejecutivo de UnitedHealthcare.

El asesinato "premeditado y sin escrúpulos" de Thompson el pasado 4 de diciembre "buscaba suscitar el terror", dijo Bragg. Por lo cual, Mangione, de 26 años, "está acusado de un cargo de asesinato en primer grado y dos cargos de asesinato en segundo grado, incluido un cargo de asesinato en segundo grado como acto de terrorismo", detalló el fiscal.

“Ha sido un asesinato espantoso, bien planificado y dirigido, con la intención de causar conmoción, atención e intimidación”, declaró Bragg. “Ocurrió en una de las partes más bulliciosas de nuestra ciudad, amenazó la seguridad de los residentes locales y turistas por igual, los viajeros y empresarios que iniciaban su día”, agregó.

¿Qué sigue en el caso contra Luigi Mangione por el asesinato de Brian Thompson?

El fiscal dijo este martes que espera que el sospechoso, que sigue detenido en Pensilvania tras su arresto la semana pasada, sea trasladado pronto a Nueva York para ser juzgado.

Está previsto que comparezca nuevamente este jueves ante un tribunal local para una audiencia que podría acelerar ese traslado.

Si es declarado culpable por un jurado de este cargo vinculado al terrorismo, Mangione se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional, afirmó el fiscal.

