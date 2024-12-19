Luigi Mangione es extraditado a NYC y le imputan cuatro cargos federales por el presunto asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Video Autorizan extradición a Nueva York de Luigi Mangione, acusado de asesinar a CEO de UnitedHealthcare

Luigi Mangione, el sospechoso de matar en Manhattan al CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, fue extraditado este jueves Nueva York para enfrentar cuatro cargos federales.

El juez del condado de Blair en Pensilvania, David Consiglio, ordenó que Mangione fuera entregado al Departamento de Policía de Nueva York.

Mangione, un graduado universitario de 26 años, está acusado de emboscar y disparar a Brian Thompson el 4 de diciembre afuera de un hotel de Manhattan donde el director de la aseguradora de salud más grande de Estados Unidos se dirigía a una conferencia de inversionistas.



Las autoridades han dicho que Mangione llevaba el arma utilizada para matar a Thompson, un pasaporte, identificaciones falsas y alrededor de 10,000 dólares cuando fue arrestado el 9 de diciembre mientras desayunaba en un McDonald’s en Altoona, Pensilvania.

En Nueva York, Mangione enfrenta cargos por asesinato y matar como acto de terrorismo y le fueron presentados otros por acoso y cargos por armas, según una denuncia revelada el jueves.

En Pensilvania, Mangione está acusado de presentar una identificación falsa a la policía, posesión ilegal de un arma de fuego y un silenciador. Sin embargo, el fiscal de distrito del condado Blair, Pete Weeks, adelantó que está dispuesto a poner en pausa esos cargos para que sigan adelante los procesos en Nueva York.

La semana pasada cuando Mangione era conducido al tribunal de Pensilvania para enfrentar esos cargos de posesión de armas y falsificación, su abogado dijo que se opondría a la extradición a Nueva York, sin embargo, los fiscales de Manhattan dijeron el martes que había indicios de que podría aceptarla, lo que aceleraría el proceso de traslado.

Mangione fue arrestado en Pensilvania el pasado 9 de diciembre cuando la policía recibió la llamada de una persona que lo había visto desayunando en un McDonald's de Altoona y en medio de una intensa búsqueda que incluyó la difusión de sus fotografías.

El joven, de 26 años, había huido tras disparar por la espalda en una calle de Manhattan a Thompson, quien se diría a una convención de inversores de UnitedHealthcare. También tenía una nota manuscrita en que se refería a las compañías aseguradoras como "parásitos".

El ataque, que quedó captado en cámaras de seguridad, también fue recibido con comentarios favorables en internet entre aquellos que se hacían eco de los graves problemas que sufren muchos ciudadanos para recibir asistencia sanitaria en Estados Unidos.

Mangione proviene de una familia prominente de Maryland. Fue el primero de la clase en su escuela preparatoria de élite en Baltimore y obtuvo títulos de grado y posgrado en Informática en 2020 de la Universidad de Pensilvania.

De enero a junio de 2022, Mangione vivió en Surfbreak, un espacio de "co-living" en las afueras de la turística Waikiki en Honolulu. Donde aparentemente habló de que tenía un dolor de espalda severo desde la infancia que interfería en muchos aspectos de su vida.

La policía ha sugerido que el motivo del sospechoso podría haber estado relacionado con un accidente que envió a Mangione a una sala de emergencias el 4 de julio de 2023.

Mangione publicó repetidamente en las redes sociales sobre cómo la cirugía de columna del año pasado había aliviado su dolor de espalda crónico, y alentó a las personas con afecciones similares a hablar por sí mismas si les decían que simplemente tenían que vivir con eso.

En una publicación de Reddit en abril, le aconsejó a una persona con un problema de espalda que buscara opiniones adicionales de cirujanos y, si fuera necesario, dijera que el dolor le impedía trabajar.

“Vivimos en una sociedad capitalista”, escribió Mangione. “He descubierto que la industria médica responde a estas palabras clave con mucha más urgencia que cuando usted describe un dolor insoportable y cómo está afectando su calidad de vida”.

Nunca fue cliente de UnitedHealthcare, según la aseguradora. Al parecer, Mangione se alejó de su familia y amigos cercanos en los últimos meses.