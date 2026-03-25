Liberan a Deiver Henao, niño de 9 años detenido por ICE tras presión de las redes sociales
Deiver Henao, un niño colombiano de 9 años detenido en Texas, podrá asistir a su concurso de ortografía en Nuevo México.
Video "Ya no quiero estar aquí": Niño detenido en Dilley platica con la creadora de contenido Ms. Rachel; teme no llegar al concurso de deletreo
Deiver Henao, de apenas nueve años, fue liberado del centro de detención migratoria de Dilley, en Texas, tras permanecer más de una semana retenido.
El menor, originario de Colombia, había sido detenido junto con su familia luego de acudir a una cita de rutina en El Paso relacionada con su proceso de asilo, caso que generó atención luego de que pidiera salir para asistir a un concurso de ortografía.
"¡Tenemos noticias increíbles! Driver, su madre y su padre han sido puestos en libertad. Estará en casa a tiempo para el concurso de ortografía en Nuevo México para el que ha estado estudiando", escribió su abogada.
