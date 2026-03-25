Rihanna Ivanna Ortiz, acusada de intento de asesinato de Rihanna, se declara inocente y pide reducción de fianza La mujer de Florida, quien podría ser condenada a cadena perpetua tras disparar alrededor de 20 veces contra la mansión de Rihanna, se declaró inocente. Además, su abogada pidió una considerable reducción de la fianza. Esto fue lo que pasó.



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Ivanna Lisette Ortiz, la mujer acusada de intento de asesinato de Rihanna, se declaró inocente este miércoles 25 de marzo, reporta AP.

La mujer de Orlando, Florida, también se declaró inocente a través de su abogado de más de una docena de otros cargos por delitos graves en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

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Los fiscales alegan que la superestrella de la música, su pareja, la estrella del hip-hop A$AP Rocky, y sus tres hijos pequeños se encontraban entre las personas agredidas en su casa en el área de Beverly Hills el 8 de marzo, cuando Ortiz, de 35 años, llegó a la propiedad y disparó unas 20 balas con un rifle tipo AR-15 contra la alta pared exterior.

Ortiz está acusada de diez cargos de agresión con arma de fuego semiautomática y tres cargos de disparar contra un vehículo o vivienda ocupada. Podría ser condenada a cadena perpetua si es declarada culpable de todos los cargos.

Su abogado, el defensor público adjunto Derek Ray Dillman, presentó la declaración en su nombre mientras Ortiz aparecía tras un cristal en un área de detención, vestida con ropa amarilla de la cárcel y con el pelo rubio trenzado. Solo habló para renunciar a su derecho a una audiencia preliminar rápida, la siguiente fase del caso en la que se presentan las pruebas para determinar si procede un juicio.

Su abogado solicitó que se redujera la fianza de 1,9 millones de dólares a 70.000 dólares, en función de su capacidad de pago. La jueza Theresa McGonigle rechazó la solicitud y mantuvo la fianza sin cambios.

La fiscal, argumentando en contra de la reducción de la pena, dijo que ella representa un grave riesgo para la comunidad y que probablemente huiría.

“Este caso involucra un tiroteo peligroso y deliberado contra viviendas habitadas”, declaró el fiscal adjunto Alexander Bott. “Este tipo de conducta podría haber resultado fácilmente en múltiples homicidios”.

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Cuando Ortiz fue arrestada horas después del tiroteo, estaba sola en su coche con el rifle, más munición y una peluca que pretendía usar como disfraz, dijo Bott.

El fiscal de distrito Nathan Hochman declaró, cuando Ortiz fue acusada, que Rihanna y Rocky se encontraban juntos en una caravana Airstream en el momento del tiroteo, mientras que su madre, sus hijos y el personal estaban en la casa principal.

Los tres cargos por disparar contra una vivienda correspondían a la casa de Rihanna, su caravana y la casa de un vecino, según informaron los fiscales. Los diez cargos por agresión correspondían a Rihanna y su familia, dos miembros de su equipo y dos personas que se encontraban en la casa vecina.

Hochman no quiso revelar dónde impactaron las balas, ni hablar del móvil del crimen, ni describir ninguna conexión entre Ortiz y Rihanna, alegando que todo estaba bajo investigación. También dijo que su oficina estaba investigando las publicaciones de Ortiz en redes sociales de los días previos al tiroteo.

Rihanna, ganadora de nueve premios Grammy, cuenta con 14 éxitos número uno en la lista Billboard Hot 100, entre ellos “We Found Love”, “Work”, “Umbrella” y “Disturbia”. Fundó la marca de maquillaje Fenty Beauty en 2017.