La pandemia llegó y ya no pudo pagar la renta: mujer de 81 años y su hijo son desalojados y ahora duermen en las calles

Pérez, que trabajó por muchos años en una cafetería del barrio de la Pequeña Habana, ahora está pensionada y recibe alrededor de 800 dólares mensuales. Su hijo, que sufre epilepsia, también recibe una ayuda del gobierno por su discapacidad, pero el dinero, que es menos de lo que ella gana, no es suficiente para pagar los gastos de una ciudad que, según el sitio Move.org, está entre las 15 urbes más costosas de Estados Unidos.

"Yo pagué mi renta de 1,000 dólares en febrero, pero luego me informaron que a partir de marzo había un incremento de 100 dólares más, algo que me pareció injusto y por lo que decidí levantar mi voz de protesta", dijo ella, señalando que en marzo no pudo pagar su renta debido a que tuvo muchos gastos extra.