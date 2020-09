Fue desalojado por no poder pagar la renta y la misma policía que lo sacó de su casa creó un fondo para ayudarlo

"Muchas personas me están ayudando de todo el mundo. No nada más Texas", dijo Israel Rodríguez a periodistas sobrecogido por la emoción según un reporte de Univision. "Gracias a dios a todos los que me ayudaron, los que ahorita me siguen ayudando".



"Yo tengo tatuajes y todo pero eso no significa nada. Yo soy una buena persona. Yo estaba trabajando con una compañía. Me dejaron por el coronavirus. No me dieron nada. No me ayudaron", agregó Rodríguez, cuyo caso recibió atención nacional porque CNN cubrió el desalojo del que fue objeto junto a sus dos hijos de 4 años y 20 meses, respectivamente.