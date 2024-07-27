El "milagroso" rescate de una pareja que sobrevivió a la deriva en alta mar por 36 horas: los encontraron gracias a sus linternas

Video Encuentran la tabla de paddle y la mochila del mexicano que desapareció mientras pescaba en Florida

Una pareja de buceadores fue rescatada por la Guardia Costera en Texas tras permanecer flotando en altamar por más de 36 horas. Los rescatistas los ubicaron al observar las luces de dos linternas que ambos tenían encendidas.

La pareja, identificada como Kim Maker y Nathan Maker, de Oklahoma, fueron vistos por última vez el miércoles luego de que el oleaje por el mal clima los separó del grupo de buceo con el que exploraban el mar en Matagorda, Texas.

Kim Maker es maestra en una escuela primaria en Edmond, Oklahoma, y su esposo, Nathan Maker, se dedica a la carpintería, de acuerdo con reportes de la prensa local en ese estado. Ambos visitaban Matagorda con fines turísticos.

De acuerdo con familiares entrevistados por medios locales, el grupo de buceo reportó a la pareja como desaparecida ese día.

La Guardia Costera emprendió al día siguiente una acción de búsqueda y rescate tras el reporte, informó la agencia en un comunicado.

Helicópteros y botes fueron desplegados para dar con los buceadores desaparecidos

En su reporte, la Guardia Costera informó que desplegó tres helicópteros y un bote para la búsqueda de la pareja.

Al observar dos linternas encendidas en altamar, los agentes lograron ubicar a los buceadores.

La Guardia Costera ubicó a la pareja al observar dos luces encendidas en altamar. (Crédito: Guardia Costera) Imagen Guardia Costera

“El aeronave Ocean Sentry detectó la luz en el agua mientras buscaban y localizó la ubicación de los bañistas”, informó la Guardia Costera.

Un total de 1,656 millas cuadradas abarcaron la zona que fue revisada por el periodo de 36 horas que los buceadores permanecieron el altamar.

Tras el rescate, oficiales trasladaron a la pareja a una Estación Freeport de la Guardia Costera

Los salvó “un milagro de Dios”, dice un familiar de la pareja

Charles Owen, tío de Nathan Maker, dijo a la televisora local Fox 25 que la familia considera el rescate “un milagro de Dios”.

“Sentimos que realmente es un milagro de Dios que usó a la Guardia Costera como los ojos, oídos y la tecnología para encontrarlos”, declaró. “Bajo las circunstancias, ellos probablemente no debieron haber sido encontrados”.

Owen añadió que, de no haber sido encontradas el viernes, la Guardia Costera habría detenido la búsqueda.

Sostuvo que su sobrino padece diabetes y que se encontraba “casi en un coma diabético” cuando fueron recogidos.

Según reportes, ambos se recuperan actualmente en un hospital en Texas. Owen dijo que los dos sufrieron deshidratación, quemaduras por exposición al sol y picaduras de medusa.

