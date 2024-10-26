Cambiar Ciudad
American Airlines

American Airlines ensaya una manera para evitar que los pasajeros se cuelen en la fila de abordar

La nueva tecnología está siendo probada en el Aeropuerto Internacional Sunport de Albuquerque en Nuevo México, el Aeropuerto Internacional de Tucson en Arizona y el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington en Crystal City, Virginia, con resultados satisfactorios, según la aerolínea.

Por:
Univision
Video American Airlines recibe una multa de $50 millones por el mal servicio a pasajeros discapacitados

American Airlines está probando una nueva tecnología en tres aeropuertos del país durante el proceso de embarque, que tiene como objetivo reducir la cantidad de pasajeros que intentan colarse en la fila de embarque antes de su turno para abordar.

Cuando un pasajero intenta embarcar en el avión antes de tiempo, es decir con un grupo prioritario o con un número más bajo que el que indica su tarjeta de embarque, el nuevo sistema le dará una "señal audible" al agente de la puerta de embarque que le indica que ese pasajero está intentando abordar fuera de turno, según explica la aerolínea.

Notas Relacionadas

Suspenden a varios empleados de American Airlines por bajar de un avión a ocho hombres negros por quejas de su "olor corporal”

Suspenden a varios empleados de American Airlines por bajar de un avión a ocho hombres negros por quejas de su "olor corporal”

Estados Unidos
3 min

Resultados satisfactorios

PUBLICIDAD

Más sobre American Airlines

Difunden nuevo video del choque aéreo en Washington DC que dejó 67 muertos en enero
0:57

Difunden nuevo video del choque aéreo en Washington DC que dejó 67 muertos en enero

Estados Unidos
American Airlines reanuda sus vuelos en EEUU tras un asunto "técnico" en víspera de Navidad
2 mins

American Airlines reanuda sus vuelos en EEUU tras un asunto "técnico" en víspera de Navidad

Estados Unidos
Esto es lo que puedes hacer si tu vuelo se retrasó o canceló por el colapso informático global
2 mins

Esto es lo que puedes hacer si tu vuelo se retrasó o canceló por el colapso informático global

Estados Unidos
Suspenden a varios empleados de American Airlines por bajar de un avión a ocho hombres negros por quejas de su "olor corporal”
3 mins

Suspenden a varios empleados de American Airlines por bajar de un avión a ocho hombres negros por quejas de su "olor corporal”

Estados Unidos
Los pasajeros que demandan a American Airlines por bajarlos de un avión por su “fuerte olor corporal”
3 mins

Los pasajeros que demandan a American Airlines por bajarlos de un avión por su “fuerte olor corporal”

Estados Unidos
Atan a un hombre de manos y piernas en pleno vuelo por intentar abrir la puerta de emergencia
1:01

Atan a un hombre de manos y piernas en pleno vuelo por intentar abrir la puerta de emergencia

Estados Unidos
Esto cobrará por tu equipaje American Airlines: ¿seguirán otras aerolíneas?
4 mins

Esto cobrará por tu equipaje American Airlines: ¿seguirán otras aerolíneas?

Estados Unidos
Las aerolíneas estadounidenses pierden cada año más de dos millones de maletas: ¿a dónde van a parar?
3 mins

Las aerolíneas estadounidenses pierden cada año más de dos millones de maletas: ¿a dónde van a parar?

Estados Unidos
Qué se sabe de la azafata de American Airlines hallada muerta en un hotel
2 mins

Qué se sabe de la azafata de American Airlines hallada muerta en un hotel

Estados Unidos
Denuncian que tripulante de un avión intentó grabar a una joven mientras usaba el baño
2 mins

Denuncian que tripulante de un avión intentó grabar a una joven mientras usaba el baño

Estados Unidos

La nueva tecnología se está probando en el Aeropuerto Internacional Sunport de Albuquerque en Nuevo México, el Aeropuerto Internacional de Tucson en Arizona y el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington en Crystal City, Virginia.

"Esta nueva tecnología está diseñada para garantizar que los clientes reciban los beneficios del embarque prioritario con facilidad y ayuda a mejorar la experiencia de embarque al brindar una mayor visibilidad del progreso del embarque para nuestro equipo", dijo American Airlines en un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press.

American Airlines dijo que el agente de la puerta de embarque le informa cortésmente al cliente que no puede aceptar la tarjeta de embarque en ese momento y l e pide que se reincorpore a la fila cuando se llame a su grupo de embarque, explicó la aerolínea.

Sin embargo, en los casos en que un pasajero puede embarcar antes del grupo que le fue asignado, como cuando viaja con un acompañante de mayor categoría en el programa de viajero frecuente, el agente tiene una forma rápida de anular la alerta y aceptar el pase, explicó American Airlines en el comunicado.

Aunque la tecnología está apenas en una fase de prueba, la aerolínea dijo que está satisfecha con los resultados que ha obtenido hasta el momento.

Con información de The Associated Press.

Vea también:

Video Un avión de American Airlines pierde un neumático durante el despegue y provoca chispas en la pista
Relacionados:
American Airlines Aviones

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD