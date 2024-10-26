American Airlines ensaya una manera para evitar que los pasajeros se cuelen en la fila de abordar

Video American Airlines recibe una multa de $50 millones por el mal servicio a pasajeros discapacitados

American Airlines está probando una nueva tecnología en tres aeropuertos del país durante el proceso de embarque, que tiene como objetivo reducir la cantidad de pasajeros que intentan colarse en la fila de embarque antes de su turno para abordar.

Cuando un pasajero intenta embarcar en el avión antes de tiempo, es decir con un grupo prioritario o con un número más bajo que el que indica su tarjeta de embarque, el nuevo sistema le dará una "señal audible" al agente de la puerta de embarque que le indica que ese pasajero está intentando abordar fuera de turno, según explica la aerolínea.

Resultados satisfactorios

La nueva tecnología se está probando en el Aeropuerto Internacional Sunport de Albuquerque en Nuevo México, el Aeropuerto Internacional de Tucson en Arizona y el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington en Crystal City, Virginia.

"Esta nueva tecnología está diseñada para garantizar que los clientes reciban los beneficios del embarque prioritario con facilidad y ayuda a mejorar la experiencia de embarque al brindar una mayor visibilidad del progreso del embarque para nuestro equipo", dijo American Airlines en un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press.

American Airlines dijo que el agente de la puerta de embarque le informa cortésmente al cliente que no puede aceptar la tarjeta de embarque en ese momento y l e pide que se reincorpore a la fila cuando se llame a su grupo de embarque, explicó la aerolínea.

Sin embargo, en los casos en que un pasajero puede embarcar antes del grupo que le fue asignado, como cuando viaja con un acompañante de mayor categoría en el programa de viajero frecuente, el agente tiene una forma rápida de anular la alerta y aceptar el pase, explicó American Airlines en el comunicado.

Aunque la tecnología está apenas en una fase de prueba, la aerolínea dijo que está satisfecha con los resultados que ha obtenido hasta el momento.

Con información de The Associated Press.

