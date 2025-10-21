El "extraño" sonido en la cabina que obligó a un avión a aterrizar de emergencia en Nebraska

Video El momento en que una avioneta aterriza de emergencia en una autopista en plena hora pico

Un avión comercial que volaba desde Omaha a Los Ángeles realizó un aterrizaje de emergencia pocos minutos después del despegue “por precaución”, luego de que los pilotos creyeran por error que alguien intentaba ingresar a la cabina.

El vuelo 6569 de SkyWest acababa de salir del aeropuerto Eppley de Omaha alrededor de las 7:45 pm del lunes, cuando los pilotos declararon una emergencia y regresaron al aeropuerto.

Un comunicado de SkyWest, una aerolínea regional operada por American Airlines, indicó que el avión “regresó a Omaha por precaución después de experimentar problemas de comunicación con el intercomunicador de la tripulación de vuelo”.

Un portavoz de American Airlines explicó a los medios más tarde que el sistema de intercomunicación que usan los pilotos y los asistentes de vuelo para comunicarse entre sí se había quedado encendido por accidente. Los pilotos oyeron un sonido estático a través del intercomunicador y pensaron erróneamente que alguien intentaba entrar a la cabina.

Según un comunicado de la Administración Federal de Aviación (FAA), la tripulación, al no poder comunicarse con los pilotos, golpeó la puerta de la cabina y los pilotos, temiendo un intento de irrupción, decidieron realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Omaha.

Según un video grabado tras el aterrizaje y difundido por KABC, los pasajeros a bordo se veían confundidos mientras el piloto trataba de explicar lo que había ocurrido.

"No estábamos seguros de si pasaba algo con el avión, así que por eso volvimos aquí", dijo el piloto. "Tenemos que averiguar lo que está pasando".

Tras confirmarse que se trató de una confusión, el vuelo continuó posteriormente hacia Los Ángeles.

