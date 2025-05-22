Esta mujer de Minnesota se fue a operar del bazo y le extirparon un riñón por error

Wendy Rappaport, una mujer de Plymouth, Minnesota , demandó al sistema de salud Allina Health y el cirujano Devon Callahan después de que un procedimiento para extraer su bazo se convirtiera en una tragedia médica.

El 28 de marzo de 2022, Rappaport fue ingresada al hospital Abbott Northwestern para tratar un posible absceso en el bazo. Sin embargo, durante la cirugía, el cirujano extrajo por error su riñón izquierdo, en lugar del bazo. A raíz de este error, la mujer enfrenta una enfermedad renal crónica en etapa 5 y requiere diálisis constante.

A pesar de que el reporte postoperatorio indicaba la extracción de un bazo intacto, una tomografía posterior reveló la equivocación.

La demanda, presentada en mayo de 2025, alega negligencia médica y batería médica —acto médico que excede lo autorizado por el paciente o que se realiza sin su consentimiento— y busca compensación por los daños y perjuicios sufridos por la paciente.

Una negligencia médica nunca ocurrida

Según los documentos de la demanda, aunque los registros postoperatorios mencionaban que el bazo había sido removido exitosamente, un escáner de tomografía computarizada mostró que el riñón había sido retirado y no el bazo.

El equipo médico también había revisado previamente que los riñones de Rappaport no presentaban anomalías. A pesar de esta revisión, la cirugía se llevó a cabo sin identificar adecuadamente el riñón izquierdo, lo que implica una negligencia médica.

El informe médico de un cirujano externo consultado en la demanda afirma que este tipo de incidente se considera un "evento nunca ocurrido" en la medicina.

Las consecuencias tras la negligencia médica

Rappaport, quien pasó casi dos meses hospitalizada después de la cirugía, fue diagnosticada con insuficiencia renal y ahora depende de la diálisis para sobrevivir. Los documentos legales indican que el riñón removido no estaba enfermo.

A la mujer se le ha diagnosticado enfermedad renal crónica en etapa 5, la más avanzada de esta condición, lo que implica que sus riñones están cerca de fallar o han fallado por completo, según los documentos judiciales.

La enfermedad renal crónica se clasifica en cinco etapas, de las cuales la etapa 5 es la más grave. En esta fase, los pacientes suelen requerir tratamientos de diálisis para poder sobrevivir, o bien un trasplante de riñón, entrando en lo que se conoce como enfermedad renal terminal, según la Clínica Cleveland.

La paciente está demandando al doctor Callahan y al sistema de salud Allina Health por los daños irreparables sufridos, buscando una compensación que, aunque inicialmente supera los 50 mil dólares, podría aumentar según el impacto que tendrá esta negligencia en su salud a largo plazo.

Por su parte, Allina Health dijo a ABC News que los detalles de la demanda no reflejan el cuadro completo de la situación médica. La institución ha asegurado que se defenderá enérgicamente de las acusaciones en el tribunal.

