Si tienes un iPhone y experimentaste problemas con Siri, podrías beneficiarte de una compensación

Apple pagará 95 millones de dólares para resolver una demanda colectiva que la acusaba de grabar conversaciones privadas a través de Siri sin autorización. Los usuarios que hayan tenido una activación no intencionada de Siri entre el 17 de septiembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2024 y que residan en Estados Unidos o sus territorios podrían recibir una compensación económica.

Para ser elegible, es necesario haber usado un dispositivo Apple con Siri (como iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, HomePod, entre otros) durante ese periodo y haber experimentado una activación accidental del asistente en medio de una conversación privada. El monto a recibir puede ser de hasta 20 dólares por dispositivo, con un máximo de cinco equipos por persona, es decir, hasta 100 dólares.

PUBLICIDAD

Este acuerdo es el resultado de una resolución extrajudicial que busca evitar un proceso legal prolongado. Aunque Apple niega haber violado la privacidad de sus usuarios o haber utilizado las grabaciones con fines publicitarios, aceptó el pago para poner fin a la disputa.

El origen de la demanda a Apple por Siri

Todo comenzó en 2019, cuando un reportaje de The Guardian reveló que empleados contratados por Apple estaban escuchando fragmentos de conversaciones privadas grabadas por Siri. Estas grabaciones se activaban supuestamente sin que el usuario dijera “Hey Siri” o pulsara algún botón, lo que generó alarma sobre la privacidad de los usuarios.

La demanda fue presentada formalmente en agosto de 2019 por el bufete The Wood Law Firm, tras las revelaciones periodísticas. En la queja legal, los demandantes alegaron que Apple accedió a conversaciones privadas sin consentimiento y que incluso “temas inusuales” mencionados en esas charlas fueron usados para dirigirles publicidad.

Apple por su parte defendió firmemente su enfoque respecto a la privacidad y en enero de 2024 afirmó en una declaración pública: “Apple nunca ha utilizado los datos de Siri con fines de marketing, y jamás los ha vendido a terceros”. También señaló que la mayoría de las interacciones con Siri se procesan directamente en el dispositivo, minimizando el uso de servidores externos.

En esa misma declaración, la empresa tecnológica explicó que decidió llegar a un acuerdo “para evitar el tiempo, los gastos y las incertidumbres de una demanda prolongada”, reafirmando su compromiso con la privacidad del usuario y señalando que el caso no refleja ninguna admisión de responsabilidad por parte de la empresa.

PUBLICIDAD

Pasos a seguir para recibir la compensación de Apple

Algunas personas ya recibieron un correo electrónico con un código de identificación y uno de confirmación, lo que les permite iniciar el trámite de forma más ágil a través del portal oficial del acuerdo . Sin embargo, no es obligatorio contar con estos códigos ya que cualquier persona que cumpla con los requisitos puede presentar su reclamación aunque no haya sido notificada previamente.

Para iniciar el trámite, basta con llenar el formulario disponible en el sitio web, donde se debe declarar bajo juramento que Siri se activó sin intención durante una conversación privada. No se requiere presentar comprobantes de compra, aunque pueden ser útiles. Se puede reclamar por hasta cinco dispositivos y el pago máximo será de 100 dólares por persona.

La fecha límite para presentar la reclamación es el 2 de julio de 2025, y la audiencia final de aprobación del acuerdo está programada para el 1 de agosto de 2025. Si el tribunal aprueba el acuerdo y no hay apelaciones pendientes, los pagos se comenzarán a procesar a finales de este año.

Cómo desactivar Siri

Si los usuarios desean evitar activaciones accidentales de Siri en el futuro, Apple recomienda desactivar el asistente desde la configuración del dispositivo.

Para hacerlo, el usuario debe ir a Configuración, luego a la opción Siri y Buscar, y ahí desactivar las opciones “Escuchar ‘Oye Siri’” y “Botón lateral para Siri” (o botón de inicio, según el modelo). También puede desactivar “Sugerencias de Siri” y limitar el acceso al micrófono yendo a Configuración, luego elegir el botón privacidad y después micrófono. Ahí podrá elegir qué apps pueden usarlo.

PUBLICIDAD

Mira también: