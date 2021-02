"¿Por qué no te vas a vivir con tus padres?": pregunta un juez en Houston al ordenar el desalojo de una niñera

"Todo en esa orden de los CDC aplicaba en mi caso. Yo he tratado de hacer pagos parciales. Pagué mi alquiler durante siete meses después de que me quedé sin trabajo", dijo Lofland a la Radio Pública de Houston .

Así, respaldada por un abogado, se presentó en corte frente al juez del condado Jeff Williams. La audiencia comenzó con él haciéndole preguntas sobre la moratoria de los CDC e indagando en cosas como: "¿En verdad no tienes a dónde ir? ¿Por qué no te vas a vivir con tus padres? ¿Cuántas habitaciones tiene la casa de tus padres?".

Lofland cuenta que rompió en llanto: "Me sentía como, 'ok, viviré en mi carro entonces'". Tras esas preguntas el juez decidió: "Parecía que al juez no le importaba nada de lo que yo o mi abogado teníamos que decir", explica. Minutos antes su abogado había explicado al magistrado que ella no tenía a dónde ir y el juez, en respuesta, amenazó con reprimirlo por desacato.