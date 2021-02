Desalojan a familia de Houston a pesar de la moratoria de protección hasta el 31 de marzo

“El viernes por la noche la señora que nos rentaba fue grosera y como no le tuvimos completa la renta nos corrió”, dijo la inquilina desalojada a manera de anonimato porque teme represalias.

La familia se tuvo que ir a vivir a un lugar de manera temporal el cual consideran que no es seguro porque tienen a un bebe recién nacido.

“Nos corrió y dijo que si no sacábamos las cosas que no las iba a tirar y a quemar ella y no le importó que estuviera mi bebe. Se metió hasta adentro de la casa y gritando que era su propiedad y que iba llamar a un policía”, narró la afectada.