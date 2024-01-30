Por qué Elon Musk deberá renunciar a una "compensación" de $55,000 millones que le dio la junta directiva de Tesla

Video ¿Un chip en el cerebro? Estas son las preocupaciones éticas que hay con los implantes de Neuralink

Elon Musk deberá renunciar a un paquete de compensación con un valor potencial de más de $55,000 millones de dólares que le fue otorgado por la junta directiva de Tesla, según determinó una jueza este martes.

El fallo en un tribunal de Delaware se produce cinco años después de que un accionista presentó una demanda en contra de Musk, director general de Tesla, y otros líderes de la compañía. Fueron acusados de incumplir sus obligaciones con la empresa fabricante de vehículos eléctricos y paneles solares, lo que supuso un derroche de bienes corporativos y el enriquecimiento injusto de Musk.

Los abogados de la parte demandante arguyeron que Musk determinó el valor del paquete de compensación, el cual fue producto de negociaciones engañosas con directores que no eran independientes de él.

Por su parte, los abogados de la defensa señalaron que el plan de retribución fue negociado de forma justa por una comisión de directores independientes, contenía elevados pagos por rendimiento, y fue aprobado en una votación de accionistas que ni siquiera era necesaria.

Tras la decisión de McCormick, Musk reaccionó en la red social X, antiguamente Twitter, y que compró en 2022 por 44,000 millones de dólares, aconsejando "no constituir nunca" una empresa en el estado de Delaware.

Al mismo tiempo, las acciones de Tesla cayeron un 3 % tras el cierre de los mercados.

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk

Consejo era conformado por personas cercanas a Musk

La jueza de Delaware Kathaleen McCormick se mostró de acuerdo con el demandante del caso, Richard Tornetta, al considerar que Musk controlaba el consejo de administración de Tesla cuando, en 2018, le concedió un paquete de opciones sobre acciones de la compañía automovilística.

El paquete de opciones sobre acciones, que estaba condicionado a que Tesla alcanzara 12 objetivos, entre ellos una capitalización de mercado de al menos $50,000 millones de dólares y determinados objetivos de ingresos, permitió a Musk convertirse en el hombre más rico del mundo.

Según el acuerdo alcanzado por Musk y Tesla, el empresario podría comprar un 1% de las acciones del fabricante a un precio de saldo cada vez que la empresa alcanzara uno de los objetivos establecidos.

Durante el juicio celebrado en 2022, Tornetta, que era un inversor de Tesla, alegó que la compensación acordada entre Musk y la compañía era desorbitada y solo se hizo realidad porque el empresario controlaba el consejo de administración.

McCormick señaló en su sentencia dada a conocer este martes que, efectivamente, Musk mantenía profundas relaciones personales con las personas que tenían que decidir el monto de la compensación.

Por ejemplo, la jueza señaló que el director del departamento jurídico de Tesla, y que participó en el proceso, Todd Maron, era el abogado que le representó en su divorcio.

Además, la negociación concedió todo lo que demandaba Musk a pesar de que la jueza consideró que el empresario no hubiese abandonado Tesla si no hubiese obtenido el gigantesco paquete de opciones sobre acciones.

Por ello, McCormick dijo que Musk dirigió el proceso y que se llegó a un "precio injusto" por lo que dictaminó que el acuerdo entre la compañía y el empresario es nulo.

Musk controla en la actualidad el 13 % de las acciones de Tesla y es el principal accionista individual de la compañía.

Pero el pasado jueves, Musk declaró durante una teleconferencia con analistas que considera que debe poseer un 25% de Tesla para poder liderar al fabricante y que el consejo de administración le debería ofrecer más opciones sobre acciones para alcanzar esa cifra.