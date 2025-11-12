Adiós al penny: la Casa de la Moneda de EEUU acuña el último centavo de dólar después de 230 años

Video Proponen moneda de un dólar con la imagen de Trump por los 250 años de Estados Unidos

La Casa de la Moneda de Estados Unidos elaboró este miércoles su último penny, la moneda de un centavo, después de 230 años de acuñarla, el último paso antes de que desaparezca lentamente de circulación.

El presidente Donald Trump ordenó la cancelación del centavo a principios de este año, señalando que el costo de su fabricación había superado su valor y era "un derroche". Según la Casa de la Moneda de Estados Unidos, fabricar una moneda de un centavo cuesta casi 4 centavos, y departamento del Tesoro ha estimado que se ahorrarán 56 millones de dólares al año en materiales al dejar de fabricarlos.

Sin embargo, los defensores del centavo dicen que el costo es una ganga en comparación con el nickel (5 centavos), cuya acuñación cuesta casi 14 centavos. Cada moneda de 10 centavos cuesta casi 6 centavos fabricarla y distribuirla, y una de veinticinco centavos cuesta casi 15 centavos.

Para muchos comercios, la eliminación ha sido repentina y, en parte, significativa, dado que las etiquetas de precios que terminan en 0,99 dólares son una base fundamental del comercio minorista estadounidense para convencer a los clientes de que están haciendo un buen negocio.

La Asociación Americana de Banqueros afirma que algunos bancos y minoristas podrían redondear las transacciones en efectivo a los cinco centavos más cercanos, imitando lo que hicieron países como Canadá y Australia tras eliminar sus monedas de menor valor.

Los banqueros calculan que todavía hay 250,000 millones de centavos en circulación en Estados Unidos.

Esto significa que los últimos centavos acuñados no desaparecerán, pero su circulación se ralentizará. Siguen siendo de curso legal y, en gran medida, seguirán valiendo el mismo modesto centavo, aunque según las autoridades, son monedas muy subutilizadas.

El centavo también ha seguido siendo útil no solo para las campañas benéficas, sino también para quienes siguen utilizando dinero en efectivo y monedas para sus compras.

Fue una de las primeras monedas acuñadas por la Casa de la Moneda de Estados Unidos tras su creación en 1792, cuando solo se producían monedas de medio centavo y de un centavo.

El Congreso acabó por retirar la impopular moneda de medio centavo en 1857, pero mantuvo el modesto centavo tras decidir reducir su tamaño para ahorrar dinero en el cobre necesario para fabricarla. Hoy en día, el centavo está fabricado con un 97,5 % de zinc y recubierto de cobre.

El miércoles, el tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, dijo a los periodistas que subastarían los últimos centavos acuñados en Filadelfia.

