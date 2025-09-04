Powerball llega a los $1,700 millones: 5 consejos para evitar problemas si te ganas la lotería

Video ¿Cómo ganar en el sorteo Powerball? Incluso con un solo número atinado puedes recibir una recompensa

El premio mayor del Powerball ascendió a los $1,700 millones y, si estás manifestando, decretando o soñando con ganarte la lotería en el sorteo del sábado, debes saber que ese golpe de suerte podría generarte algunos dolores de cabeza.

Pagos de impuestos, gastos extravagantes, estafas y otros factores podrían influir a que tu nueva fortuna se vaya como el agua.

Por eso te dejamos estos consejos para que te prepares lo mejor posible para que puedas conservar tu fortuna e incluso hacerla crecer cuando te conviertas en millonario.

Recuerda que este sábado 6 de septiembre se juega el sorteo del Powerball que, cuya opción en efectivo es de $770.3 millones.

Puedes consultar los resultados en Univision Noticias tras realizarse el sorteo.

1.No renuncies al trabajo inmediatamente

¿Por qué una persona que se hizo multimillonaria de la noche a la mañana debe quedarse en su empleo?

Simple, unas semanas más en el trabajo te ayudarán a obtener una mejor perspectiva de la nueva situación, especialmente en el caso de que la cantidad del premio no sea tan alta y no pueda durarte por el resto de tu vida.

El tiempo extra en el empleo debe ser utilizado para diseñar un plan financiero para hacer el mejor uso posible del nuevo dinero y evaluar si realmente puedes renunciar al trabajo sin encontrarte con problemas en el futuro.

2.No comiences a gastar dinero antes de buscar asesoría financiera profesional

Los expertos recomiendan no tomar ninguna decisión financiera apresurada hasta haber analizado la situación con ayuda profesional en finanzas.

Una pausa antes de comenzar a gastar dinero te ayudará a dejar atrás la emoción inicial y resistir la tentación de malgastarlo, mientras que la ayuda de un asesor fiscal es importante para lidiar con los problemas inmediatos de cobrar el dinero y pagar los impuestos correspodientes.

Esto te ayudará a evaluar el impacto impositivo futuro de las ganancias y planificar la mejor manera de preservar el dinero por el mayor tiempo posible.

3.

Elabora un plan financiero y apégate a él

Es importante elaborar un plan financiero que considere tus gastos en el futuro, como tu retiro laboral, el pago de matrículas educativas para tus hijos, donaciones caritativas, con el fin de determinar con claridad si tu premio va a poder cubrir todos esos gastos.

Tener una cantidad de dinero que no esperabas es emocionante y exitante, pero dejarte llevar por esa sención podría llevarte a cometer errores financieros como comprar una enorme casa que después no podrás costear el mantenimiento o los gastos que genera.

4. Mantén tu nueva situación financiera en secreto por el mayor tiempo posible

Es recomendable no dejar que mucha gente se entere de tu nueva situación financiera. Para ello hay que verificar primero las leyes de divulgación pública del estado donde se compró el boleto ganador.

Algunos estados como Georgia permiten cobrar los premios anónimamente pero otros como Florida, no. En ese caso es recomendable que el ganador cree una compañía LLC o un fideicomiso a fin de reclamar el premio sin revelar revele su identidad.

De esta manera se mantienen a raya a los estafadores profesionales.

5.No hagas promesas que después no puedas (o quieras) cumplir

Esto es especialmente importante, ya que los ganadores de cantidades extraordinarias de dinero se convierten también de la noche a la mañana en el centro de atención de muchas personas que buscan ayuda financiera.

No dejes que la emoción de convertirte en ganador te haga hacer promesas a tus familiares, amigos o vecinos sobre darles parte de tus ganancias si no estás dispuesto a cumplir tu palabra.

Aunque parezca un detalle pequeño esto podría causarte grandes conflictos, incluso legales, con tus seres queridos si no cumples lo prometido.

