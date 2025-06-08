Para sentir más tranquilidad con tus finanzas, basta con tener ahorrada esta cantidad, según un estudio

Un nuevo estudio indica que, para tener más tranquilidad con nuestra situación financiera, basta con tener ahorrada una cifra bastante menor de lo que posiblemente crees.

De acuerdo con un reporte de The Vanguard Group, una empresa que brinda asesorías de inversiones, necesitas $2,000 en tu cuenta de ahorros para sentirte más relajado acerca de tus finanzas personales.

“Disponer de un fondo de emergencia es el mejor indicador de bienestar económico”, dice el reporte. Esta cantidad permite a los hogares mitigar el impacto de acontecimientos financieros adversos como gastos imprevistos o posibles desempleo.

Además, los resultados muestran que tener al menos $2,000 ahorrados para emergencias se asocia con un nivel de bienestar financiero de un 21% superior al de quienes no tienen ahorros para emergencias, explica el estudio.

Según el reporte, tener ahorradas cantidades más grandes de dinero no necesariamente se traduce en una mejor salud financiera. Por ejemplo, aquellos que ahorran montos que equivalen a entre tres y seis meses adicionales de sus gastos, además de los $2,000 dólares, apenas reflejan un 13% adicional de lo que se llama 'bienestar económico'.

¿Qué es el bienestar económico o salud financiera?

De acuerdo con la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) el 'bienestar económico' es cuando una persona puede cumplir plenamente sus obligaciones financieras actuales y en curso, puede sentirse segura de su futuro financiero y es capaz de tomar decisiones que le permiten disfrutar de la vida.

El bienestar financiero de una persona viene determinado por el grado en que siente que:

Tiene control sobre las finanzas cotidianas, mes a mes

Tiene la capacidad de absorber un imprevisto financiero

Va por buen camino para alcanzar sus objetivos financieros

Tienen la libertad financiera para tomar las decisiones que les permiten disfrutar de la vida

Así influye tener ahorros para emergencias en tu salud financiera

De acuerdo con The Vanguard Group, las personas sin ahorros de emergencia dedican casi el doble de tiempo en pensar cómo balancear a sus finanzas.

"Dedican 7.3 horas a la semana pensando y ocupándose de sus finanzas, frente a las 3.7 horas de los clientes con al menos $2,000 dólares en ahorros de emergencia”, dice el reporte en el que participaron más de 12,000 clientes de esa empresa.

Esta preocupación por las finanzas personales se verá reflejada en el desempeño laboral, indica el reporte. “Los trabajadores sin ahorros de emergencia tienen menor productividad debido al estrés financiero ya que pasan cuatro veces más horas a la semana dispersos debido a su estrés financiero en el trabajo, en comparación con los que tienen al menos 2,000 dólares en ahorros de emergencia”.

Aunque $2,000 parece una cifra razonable de ahorrar, la realidad es que para muchas personas puede resultar muy difícil.

De acuerdo con la Reserva Federal de Estados Unidos, el 36% de los hogares estadounidenses no podrían pagar un gasto inesperado de $400 dólares debido a la falta de ahorros.

“Esta importante diferencia entre los niveles recomendados de ahorro de emergencia y la cantidad de efectivo disponible para emergencias de muchas familias estadounidenses puede conllevar múltiples riesgos, incluyendo un menor nivel de bienestar financiero, un mayor estrés financiero y la incapacidad de soportar gastos inesperados o la pérdida de ingresos”, dice el estudio.

Aunque ahorrar $2,000 parezca imposible, los expertos en finanzas sugieren que se puede empezar ahorrando tan solo $10 a la semana. La mejor idea es encontrar una estrategia, ya sea hacer un presupuesto o administrar las cuentas bancarias para que automáticamente hagan un ahorro en cuento recibas tu salario, dijo a CBS News Paulo Costa, coautor de la investigación.

"Me encanta la idea de 'ojos que no ven, corazón que no siente', así que cuando te pagan, inmediatamente envías dinero a tu cuenta de ahorros", dice Acosta.

Si tus finanzas lo permites podrías ahorrar $50 a la semana y acumularás $2,000 dólares en menos de un año. "Ahorrar algo es mejor que no ahorrar nada. Así que solo empezar, eso realmente marca una gran diferencia", dice Acosta.

