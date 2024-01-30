La reestructuración salarial de Walmart por la que alguien sin estudios podría ganar más de $400,000 al año

Video ¿Por qué el precio de los huevos vuelve a subir?

Walmart, el empleador privado más grande del país, anunció el lunes que a partir del nuevo año fiscal los gerentes de sus tiendas en Estados Unidos recibirán bonificaciones anuales de hasta $20,000 dólares en acciones de la compañía, lo que daría la posibilidad de ganar más de $400,000 por año a los jefes de tiendas con mejor rendimiento.

La estrategia de Walmart de mejorar las prestaciones para los gerentes de sus tiendas tiene como fin retener a sus trabajadores y atraer a nuevos empleados, en un mercado laboral que sigue siendo competitivo.

PUBLICIDAD

Las compensaciones, según la empresa, no tendrán en cuenta el nivel de estudios de sus empleados.





Un trabajo cada vez más complicado, pero mejor remunerado

El trabajo de los gerentes de Walmart presenta cada vez mayores demandas.

La aceleración de los servicios en línea como BOPIS, que permite “comprar en línea y recoger en las tiendas” en persona, implementado por causa de la pandemia, ha creado más desafíos para los líderes de las tiendas ya que se ven en la necesidad de equilibrar el inventario tanto para los clientes de las tiendas como para los compradores en línea.

A pesar de esto, Walmart dijo que es la primera vez que implementa un cambio en la estructura salarial de sus gerentes en más de una década.

El presidente y director ejecutivo de Walmart, Brian Furner, dijo en un video compartido en el sitio web Linkedin que el monto de las bonificaciones en acciones se basaría en el formato de la tienda donde trabaje el gerente.

Los gerentes estadounidenses de las tiendas Supercenter, de cerca de 180,000 pies cuadrados de extensión, recibirán bonos de $20,000 dólares en acciones, mientras que los responsables de las más pequeñas ‘ Neighborhood Market’ así como de las denominadas “división 1", que venden principalmente productos generales, recibirán $15,000 dólares en acciones.

Finalmente, quienes dirigen las tiendas Hometown, una versión más pequeña de las tiendas de la división 1, recibirán $10,000 dólares en acciones al año.

Estos bonos, combinados con un nuevo salario promedio previamente anunciado de $128,000 y la capacidad de ganar hasta el doble de ese salario en bonificaciones, un gerente de un Walmart Supercenter podría ganar hasta $404,000 al año.

PUBLICIDAD

“El gerente de una tienda Walmart dirige un negocio multimillonario y administra a cientos de personas, y hoy en día es un trabajo mucho más complejo que cuando yo administraba una tienda”, dijo Furner. “ Pedimos a nuestros gerentes que actúen como propietarios, y ahora, literalmente serán dueños", agregó el ejecutivo.

Walmart busca talento universitario

Según la compañía, alrededor del 75% de los gerentes de Walmart comenzaron como trabajadores por horas en la empresa, lo que sugiere que muchos gerentes nunca se graduaron de la universidad.

La compañía está tratando de revertir esa tendencia. En 2022, Walmart inició un programa para estudiantes recién graduados y cerca de graduarse que les permite "aprender los pormenores y detalles de Walmart" y capacitarse para ser miembros asalariados de la administración de una tienda local y comenzó recientemente a buscar graduados universitarios para ayudar a llenar sus puestos gerenciales.

El precio de las acciones de la compañía, con sede en Bentonville, Arkansas y cerca de 4,700 tiendas en todo el país, ha registrado un aumento del 15% en las últimas 52 semanas. Los títulos cerraron el viernes con un aumento del 1%, o $1.43 dólares, para un total de $164.27 por acción, respecto al jueves.

Con información de The Associated Press.