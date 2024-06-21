Al menos tres muertos y ocho heridos en un tiroteo en un supermercado en Arkansas

Video Lo que se sabe del tiroteo en un supermercado en Arkansas que dejó al menos tres muertos y varios heridos

Al menos tres personas murieron y ocho resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este viernes en una tienda de comestibles de Fordyce, en Arkansas.

Según la policía del estado, el presunto agresor resultó herido después de ser disparado por los agentes y posteriormente detenido. Dos de los policías están también entre los heridos de bala, pero su pronóstico no es de gravedad.

PUBLICIDAD

El resto de heridos tienen pronósticos que van desde lesiones "que no ponen en peligro su vida hasta extremadamente críticas", confirmó el director del Departamento de Seguridad Pública de Arkansas, Mike Hagar.

"Es trágico, tenemos el corazón roto", aseguró ante periodistas.

El suceso se registró en la tienda Mad Butcher de Fordyce, una ciudad de unos 3,200 habitantes situada 65 millas al sur de Little Rock. La policía no aclaró si el tiroteo ocurrió dentro o fuera del establecimiento.

Videos en redes sociales

En un video publicado en redes sociales se observa al menos a una persona tendida en el estacionamiento, y en otro video se escuchan varios disparos.

En las imágenes difundidas por medios locales se ven equipos de emergencia llegando al lugar y al menos un helicóptero médico aterrizando en los alrededores.

“Estoy agradecida a las fuerzas del orden y a los primeros en responder por su rápida y heroica acción para salvar vidas”, publicó la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, en la red social X. “Mis oraciones están con las víctimas y con todos los afectados por esto”.

David Rodríguez, un hombre de 58 años, estaba en una gasolinera cercana cuando escuchó lo que pensó que eran fuegos artificiales. “Escuchamos unos pequeños estallidos”, le dijo a la agencia AP.

Entonces vio a gente corriendo desde la tienda de comestibles hasta el estacionamiento, y a una persona tendida en el suelo. Comenzó a grabar con su teléfono antes que los disparos aumentaran.

PUBLICIDAD

“La policía empezó a aparecer, y luego hubo un tiroteo masivo y ambulancias llegando”, dijo. “Las balas volaban”.

Mira también: