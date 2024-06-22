Qué se sabe del tiroteo en Arkansas que dejó al menos 3 muertos y policías y civiles heridos

Video Lo que se sabe del tiroteo en un supermercado en Arkansas que dejó al menos tres muertos y varios heridos

Al menos tres personas murieron y 11 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este viernes en una tienda en Fordyce, Arkansas. Según la policía, el sospechoso resultó herido después de que los agentes le dispararan.

La Policía Estatal de Arkansas (ASP, por sus siglas en inglés) llevó a cabo el operativo. Este sábado, las autoridades hicieron públicos más detalles sobre el mortal incidente con armas.

PUBLICIDAD

Esto es lo que se sabe:

Cuándo y dónde ocurrió el tiroteo de Arkansas

El lugar donde hubo un tiroteo en Fordyce, Arkansas, el 21 de junio del 2024. Imagen (KATV via AP)



El tiroteo ocurrió el viernes 21 de junio, aproximadamente a las 11:38 am, en una tienda de comestibles llamada Mad Butcher, ubicada en Fordyce, Arkansas, informaron las autoridades.

Fordyce es una ciudad de unos 3,200 habitantes situada 65 millas al sur de Little Rock.

Cuántas personas resultaron muertas y heridas

"14 personas resultaron heridas por disparos, incluidos 11 civiles, tres de los cuales resultaron heridos de muerte", informó la ASP.

De los 14 heridos, "dos son agentes de policía". Sus lesiones no se consideran potencialmente mortales.

Mientras tanto, las lesiones de las víctimas civiles van desde potencialmente mortales hasta extremadamente críticas.

¿Qué se sabe del sospechoso?

La Policía Estatal de Arkansas ha identificado al sospechoso del tiroteo como Travis Eugene Posey, de 44 años, originario de New Edinburg.

"Posey será acusado de tres cargos de homicidio capital", informó la ASP.

Además, dijeron las autoridades en un comunicado, habrá cargos adicionales pendientes.

El sospechoso ha sido tratado por el servicio médico por lesiones que no representan peligro para su vida.

Posey intercambiar disparos con la policía en el sitio del hecho. Tras el incidente, fue puesto bajo custodia de la ASP y trasladado al Centro de Detención del Condado de Ouachita.

¿Qué sigue ahora tras el tiroteo?

El hecho está siendo investigado. La División de Investigación Criminal (CID) de la Policía Estatal de Arkansas (ASP) está al frente de la pesquisa sobre el tiroteo.

PUBLICIDAD

"Me han informado sobre el trágico tiroteo en Fordyce y estoy en contacto constante con la Policía Estatal... Estoy agradecida con las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia por su rápida acción para salvar vidas. Mis oraciones están con las víctimas y todos los afectados", dijo la gobernadora Sarah Huckabee Sanders.

"Es trágico y tenemos el corazón roto", dijo el coronel Mike Hagar. "Nuestras oraciones, junto con las de la gobernadora Sanders y todo el estado de Arkansas, estarán con esta comunidad y las víctimas afectadas".

Videos en redes sociales y testigos

En un video publicado en redes sociales se observa al menos a una persona tendida en el estacionamiento, y en otro video se escuchan varios disparos.

En las imágenes difundidas por medios locales se ven equipos de emergencia llegando al lugar y al menos un helicóptero médico aterrizando en los alrededores.

David Rodríguez, un hombre de 58 años, estaba en una gasolinera cercana cuando escuchó lo que pensó que eran fuegos artificiales. “Escuchamos unos pequeños estallidos”, le dijo a la agencia AP.

Entonces vio a gente corriendo desde la tienda de comestibles hasta el estacionamiento, y a una persona tendida en el suelo. Comenzó a grabar con su teléfono antes que los disparos aumentaran.

“La policía empezó a aparecer, y luego hubo un tiroteo masivo y ambulancias llegando”, dijo.

Mira también: