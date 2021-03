Art Acevedo, el exjefe de policía en Houston y de origin cubano, se va a Miami

Acevedo es conocido por ser muy franco en sus declaraciones públicas y por no tener miedo a las consecuencias políticas. A pesar de ser republicano, se dirigió a la convención del partido demócrata del año pasado y fue un crítico abierto de los esfuerzos del presidente Donald Trump para usar la fuerza militar para lidiar con los manifestantes de Black Lives Matter.

"Si no puedes manejar a un chico a plena luz del día, desnudo, y tu primer instinto es salir con tu arma, y tu siguiente instinto es disparar al chico hasta matarlo, no necesitas ser policía", dijó. "Me importa una mierda lo bueno que seas".