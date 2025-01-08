Pronto empieza la temporada de impuestos 2025: cómo preparar tu declaración de forma gratuita y en español

Video Los impuestos en EEUU: ¿qué son los ‘tax brackets’ y cómo sé cuánto me cobrará el IRS?

El Servicio de Rentas Internas (IRS) tiene una herramienta con la que algunos contribuyentes podrán preparar y presentar de forma gratuita desde este viernes su declaración en esta temporada de impuestos 2025. Se llama 'Free-File' y tiene una opción para llenar la declaración de impuestos federal en español.

Aquí te explicamos qué es 'Free-File' , quiénes pueden usar esta herramienta y cómo puedes acceder a ella en la página web del IRS.

Qué es 'Free-File' para llenar de forma gratuita declaraciones de impuestos 2025 del IRS

Es una alianza entre el IRS y Free File Inc. que permite que ocho proveedores preparen las declaraciones de impuestos online y con el uso de un software que te guiará paso a paso. Aquí puedes acceder a la página principal de 'Free-File' en español.

Este año, uno de esos proveedores, ezTaxReturn.com, tendrá disponible la opción de preparar la declaración de impuestos en español. Aquí puedes acceder a esa plataforma.

El IRS recomienda usarla a las personas elegibles porque este tipo de software ayuda a detectar correctamente si pueden reclamar créditos tributarios importantes como el Crédito Tributario por Hijo o el Crédito Tributario por Ingresos de Trabajo.

El crédito por trabajo, o 'Earned Income Tax Credit (EITC)' en inglés, puede generar un reembolso a quienes sean elegibles y no tenga una deuda tributaria con el IRS. Y, en esta temporada de impuestos, ese crédito alcanza hasta $7,830 para algunos contribuyentes.

Quiénes pueden llenar sus 'taxes' con 'Free-File' del IRS

La herramienta 'Free-File' podrá ser usada por los contribuyentes con un ingreso bruto ajustado o 'adjusted gross income (AGI)' en inglés de $84,000 o menos en 2024.

El ingreso bruto ajustado o AGI es el número que resulta cuando a tus ingresos le restas los ajustes que te apliquen, como por ejemplo si pagaste intereses por un préstamo estudiantil o pusiste dinero en una cuenta para la jubilación.

Desde cuándo se puede usar esta herramienta para presentar los impuestos federales

Estará disponible este viernes y las personas elegibles pueden preparar y enviar sus declaraciones de impuestos desde ese día. El proveedor las retendrá hasta el día en que el IRS dé inicio a la temporada de declaraciones de impuestos 2025 y comenzará a procesarlas. El IRS todavía no ha anunciado el día de inicio de la temporada de impuestos 2025.

Algunos proveedores dentro de 'Free-File' también ofrecen la preparación de los 'taxes' estatales de forma gratuita. Ten en cuenta que otros pueden cobrar una comisión. "Asegúrate de leer con cuidado la información de cada compañía", recomienda el IRS.

