Declaraciones de impuestos 2025: todo sobre el crédito por hijo de $2,000 del IRS

Un crédito clave que ofrece el Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) es el Crédito Tributario por Hijo o 'Child Tax Credit' (CTC) en inglés, el cual supone un alivio en las potenciales deudas con esa agencia federal y puede generar un reembolso a algunos contribuyentes.

El Crédito Tributario por Hijo seguirá siendo en esta temporada de declaraciones de impuestos 2025 del IRS de $2,000 por cada menor elegible.

También es necesario recordar que, si un contribuyente es elegible a este crédito y no tiene deuda alguna con el IRS, entonces el crédito puede generarle un reembolso pero de forma parcial, pues la ley permite un reembolso máximo de $1,700 por menor elegible en esta temporada de impuestos. La parte reembolsable de este crédito se llama Crédito Tributario por Hijo Adicional.

Aquí te explicamos lo que debes saber sobre el Crédito Tributario por Hijo. También detallamos un crédito que el IRS ofrece para algunos contribuyentes que no pueden reclamar el Crédito Tributario por Hijo: el Crédito Tributario por Otros Dependientes.

Quién y por quién se puede reclamar el Crédito Tributario por Hijo o 'Child Tax Credit'

Se puede reclamar este crédito por cada menor elegible que tenga un número de Seguro Social válido para empleo en Estados Unidos. Un menor es elegible si tenía menos de 17 años al final del año tributario 2024, puede ser reclamado como dependiente en una declaración de impuestos y vivió más de la mitad del 2024 con la persona que tiene previsto reclamar este crédito, entre otros requerimientos que se aconseja revisar con el IRS.

Solo los menores con un número de Seguro Social son elegibles a este crédito. Deben ser ciudadanos estadounidenses, nacionales de Estados Unidos o residentes de Estados Unidos.

Un contribuyente es elegible a este crédito en su totalidad si su ingreso bruto ajustado (lo que en inglés se conoce como adjusted gross income o AGI) fue de $400,000 o menos en el año tributario 2024 en el caso de las parejas que declaran sus impuestos de forma conjunta o de $200,000 o menos en el resto de los casos. En el caso de los contribuyentes que superen esos montos, la cantidad del crédito a la que serán elegible disminuirá de forma gradual.

Para reclamar al menos una porción de este crédito se debe haber registrado un ingreso por trabajo de al menos $2,500 en 2024.

Cómo se reclama el Crédito Tributario por Hijo en las declaraciones de impuestos 2025

Se debe colocar la cantidad de hijos o dependientes en el formulario 1040 y anejar el formulario 8812 que lleva como nombre Créditos por Hijos u Otros Dependientes Calificados o 'Credits for Qualifying Children and Other Dependents' en inglés.

Un crédito alternativo: el Crédito Tributario por Otros Dependientes

Para algunos contribuyentes cuyos hijos o dependientes no califican al Crédito Tributario por Hijo está disponible el Crédito por Otros Dependientes. El monto máximo de este crédito son $500 y no son reembolsables.

Sin embargo, el Crédito Tributario por Otros Dependientes puede dar alivio con el IRS a familias en las que el o los dependientes sean elegibles porque cuentan con un número de identificación personal de contribuyente o ITIN. Esos dependientes no son elegibles al Crédito Tributario por Hijo porque ese crédito estipula que solo puede reclamarse por dependientes con un número de Seguro Social válido.

También da algo de alivio a los contribuyentes con dependientes mayores de edad.

Este crédito se puede reclamar al IRS por un dependiente que no sea elegible al Crédito Tributario por Hijo; que sea ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o extranjero residente; y que tenga un número de Seguro Social, un número ITIN o un número ATIN (en el caso de adopciones).

Pedir el Crédito Tributario por Hijo puede demorar el reembolso del IRS

La ley conocida como el PATH Act exige al IRS que emita los reembolsos de las declaraciones de impuestos en las que se reclamaron alguno o ambos créditos después de mediados de febrero. Ten esto presente si eres un contribuyente que tiene previsto pedir el Crédito Tributario por Hijo y/o el Crédito Tributario por Ingresos por Trabajo o 'Earned Income Tax Credit' (EITC) en inglés, sobre todo si es la primera vez que lo solicitas.

