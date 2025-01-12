Declaraciones de impuestos 2025: el crédito por hasta $7,830 del IRS

Video Declaraciones de impuestos 2025: lo que debes saber sobre el crédito por hijo y su reembolso

Uno de los créditos más cuantiosos del Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) es el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo o 'Earned Income Tax Credit' (EITC) en inglés, que puede alcanzar hasta $7,830 en el caso de algunos contribuyentes con al menos tres niños elegibles en esta temporada de declaraciones de impuestos 2025.

Al tratarse de un crédito tributario existe entonces la posibilidad de que algunas personas reciben un reembolso generoso del IRS si tienen una deuda pequeña o no deben algo a esta agencia federal.

Aquí te explicamos todo lo que debes saber para reclamar correctamente en las declaraciones de 'taxes' 2025 el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo, cuyos montos varían dependiendo de los ingresos y la cantidad de hijos elegibles que tenga el contribuyente.

Estos son los montos del Crédito por Ingresos del Trabajo en la temporada de impuestos 2025

Las cantidades de este crédito cambian cada año al ser ajustados a la inflación. Estos son los montos que aplican en esta temporada de impuestos 2025:

$632 si no se tiene un menor dependiente calificado

$4,213 si se tiene un menor calificado

$6,960 si se tiene dos menores calificados

$7,830 si se tienen tres o más menores calificados

Quién puede reclamar el Crédito por Ingresos del Trabajo al IRS

Se debe haber registrado un ingreso ganado. Aquí no cuenta, por ejemplo, el dinero del subsidio por desempleo, del Seguro Social u otro tipo de ingresos por la jubilación. Los ingresos deben estar dentro de los techos que fija el IRS. Estos son los límites que aplican en esta temporada de impuestos 2025:

Quienes presentan su declaración sin hijos bajo el estatus individual, cabeza de hogar o casado que declara los de forma separada: los ingresos no deben haber superado los $18,591 en el año tributario 2024

Quienes presentan su declaración sin hijos bajo el estatus casado que declara de forma conjunta: los ingresos no deben haber superado los $25,511

Quienes presentan su declaración con un hijo bajo el estatus individual, cabeza de hogar o casado que declara de forma separada: los ingresos no deben haber superado los $49,084

Quienes presentan su declaración con un hijo bajo el estatus casado que declara de forma conjunta: los ingresos no deben haber superado los $56,004

Quienes presentan su declaración con dos hijos bajo el estatus individual, cabeza de hogar o casado que declara de forma separada: los ingresos no deben haber superado los $55,768

Quienes presentan su declaración con dos hijos bajo el estatus casado que declara de forma conjunta: los ingresos no deben haber superado los $62,688

Quienes presentan su declaración con tres hijos o más bajo el estatus individual, cabeza de hogar o casado que declara de forma separada: los ingresos no deben haber superado los $59,899

Quienes presentan su declaración con tres hijos o más bajo el estatus casado que declara de forma conjunta: los ingresos no deben haber superado los $66,819

Pide el Crédito por Ingresos del Trabajo solo si cuentas con un número de Seguro Social

Para reclamar este crédito se debe contar con un número de Seguro Social, tanto quien presenta la declaración como todas las personas que se incluyen en la declaración. No pueden pedirlo quienes declaran sus impuestos usando un Número de Identificación Personal del Contribuyente o ITIN.

Cómo reclamar este crédito en las declaraciones de impuestos 2025 del IRS

Se debe presentar el formulario 1040 y, si se tienen menores o hijos calificados, se debe anejar el formulario EIC que lleva como nombre Crédito por Ingreso Ganado o 'Earned Income Credit' en inglés.

Pedir el Crédito Tributario por Ingresos por Trabajo puede demorar el reembolso del IRS

La ley conocida como el PATH Act exige al IRS que emita los reembolsos de las declaraciones de impuestos en las que se reclamaron alguno o ambos créditos después de mediados de febrero. Ten esto presente si eres un contribuyente que tiene previsto pedir este crédito y/o el Crédito Tributario por Hijo, sobre todo si es la primera vez que lo solicitas.

