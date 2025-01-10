Cuándo empieza la temporada de impuestos 2025 del IRS

Video Temporada de impuestos 2025: te contamos cuáles son los cuatro cambios clave que anunció el IRS

Desde el 27 de enero podrás enviar al Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) tu declaración de impuestos de esta temporada 2025, informó la agencia.

Desde ese día, y hasta el 15 de abril, el IRS recibirá y comenzará a procesar las declaraciones sobre lo que ganamos en el año tributario 2024 que recién terminó.

Prepárate bien y con tiempo para realizar este proceso. Un paso clave para ello es recopilar todos los documentos que posiblemente necesitarás para presentar correctamente tu declaración de impuestos 2025. Aquí te damos un detalle que puede ayudarte.

Estos son otros pasos y recomendaciones clave del IRS:

Crea una cuenta para seguir el proceso de tu declaración de impuestos en la página del IRS

La agencia explica que una cuenta online puede facilitar el proceso de presentar la declaración de impuestos 2025, pues podrás ver datos importantes que debes incluir en ella, pedirle una contraseña para proteger tu información (el número de identificación personal de protección de identidad o identity protection PIN en inglés), firmar algunos documentos, revisar tus notificaciones de la agencia y realizar los pagos que apliquen.

Revisa cómo acelerar el envío de un potencial reembolso en esta temporada de 'taxes' 2025

La agencia habitualmente emite los reembolsos en menos de 21 días calendario si la declaración de impuestos fue enviada de forma electrónica. Si la envías por correo, el reembolso demorará más porque el IRS tardará cuatro semanas o más en procesar tu declaración.

Pese a ello, el IRS aclara que varios factores pueden afectar el envío de un potencial reembolso y aconseja a los contribuyentes no depender de ese posible dinero para hacer pagos o compras pendientes. "Algunas declaraciones de impuestos podrían requerir una revisión adicional si contiene posibles errores, información incompleta o alguna señal de robo de identidad o fraude", precisa el IRS en su web.

El IRS da dos claves: presenta tu declaración de impuestos de forma electrónica —si tu ingreso bruto ajustado estuvo por debajo de los $84,000 en 2024 puedes usar la herramienta Free-File del IRS— y pide que tu posible reembolso sea enviado en un depósito directo a tu cuenta bancaria o tarjeta de débito. El IRS incluso da la opción de dividir tu reembolso en varias cuentas bancarias.

Si deseas hacerlo de esta manera solo tienes que elegir esta opción cuando el software o preparador de impuestos te pregunte cuál será el método de tu reembolso. Luego colocas tu número de cuenta y el número de ruta del banco o institución financiera. Revisa que esos números sean los correctos para evitar demoras.

El IRS provee este link para quienes necesiten preparar su declaraciones de impuestos 2025 en español.

Si vas a pedir que el dinero del reembolso vaya a una tarjeta de débito prepagada, también debes proveer el número de cuenta y de ruta que tienen muchas de ellas.

Ten esto en cuenta: pedir estos dos créditos tributarios puede demorar el reembolso del IRS

Son el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o Earned Income Tac Credit (EITC) en inglés, y el Crédito Tributario por Hijo o Child Tax Credit (CTC) en inglés por el cual puedes recibir un reembolso parcial.

El IRS explica que la ley conocida como el PATH Act le exige que emita los reembolsos de las declaraciones de impuestos en las que se reclamaron alguno o ambos créditos después de mediados de febrero. Ten esto presente si eres un contribuyente que tiene previsto pedir estos créditos, sobre todo si es la primera vez que lo solicitas.

