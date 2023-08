Cómo los incendios en Hawaii muestran otra vez los problemas del gobierno de EEUU cuando los desastres golpean sus islas

Después, FEMA podría traer casas temporales, a menudo llamadas remolques, pero solo si hay suficiente terreno adecuado para acomodarlas. En Puerto Rico no hubo muchos remolques provistos por FEMA después del paso del huracán María en 2017. En las islas, como Maui, generalmente no hay mucho espacio para instalar parques de remolques, con desastre o no.