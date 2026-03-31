Denver, Colorado Corte Suprema falla contra ley que prohíbe terapia de conversión para menores de edad LGBT+ en Colorado: ¿Qué sigue? Te informamos qué sigue luego de que la Corte Suprema falló contra la prohibición de terapia de conversión para menores de edad LGBTQ+ en Colorado

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Este martes 31 de marzo del 2026, el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló en contra de una ley que prohíbe que se les dé terapia de conversación a menores de la comunidad LGBTQ+ en el estado de Colorado.

Con una mayoría de 8 a 1 el tribunal coincidió con el argumento de un terapeuta cristiano, quien señaló que la ley que prohibe la terapia conversacional viola la Primera Enmienda.

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¿Qué sigue? Los magistrados coincidieron en que la ley plantea problemas relacionados con la libertad de expresión y la remitieron a un tribunal inferior para que decida si cumple un criterio jurídico que pocas leyes superan.

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