¿Has visto esta tarjeta de exención de mascarilla? Es falsa y no está autorizada por el Departamento de Justicia

Una versión dice: "Estoy exento de cualquier ordenanza que requiera el uso de una máscara facial en público. Usar una máscara facial representa un riesgo mental y / o físico para mí. Según la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), no estoy obligado a revelarte mi condición".

"No se deje engañar por apropiación indebida del águila del Departamento de Justicia", dijo el fiscal federal Martin. “Estas tarjetas no son respaldas por la de ley. "La Agencia de Libertad para Respirar" o "FTBA" no es una agencia gubernamental".