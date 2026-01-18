Estados Unidos Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, marcha junto a agentes de ICE En medio de las protestas que generó el asesinato de una ciudadana de 37 años, Renee Good, en Minneapolis, un video grabado por Gregory Bovino, una de las figuras más visibles en las operaciones contra los migrantes, generó polémica en redes sociales.

Video Operativo de ICE en San Bernardino fue grabado por vecinos y difundido en redes sociales



En medio de las protestas y la indignación que generó el asesinato de una ciudadana norteamericana de 37 años en Minneapolis, un video grabado por Gregory Bovino, una de las figuras más visibles en las operaciones contra los migrantes, generó polémica en redes socia

El propio jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, quien ha monitoreado las acciones de los manifestantes, grabó un videoclip en donde se le puede ver marchando junto a los agentes de ICE portando un uniforme militar.

Bovino se lanza contra manifestantes

A través de su cuenta de X, el comandante Gregory Bovino compartió una video sobre las protestas de estadounidenses en contra de los agentes de ICE

Con un tono irónico, el funcionario publicó el video acompañado de la canción “Only you” de The Platters, en donde afirmó que solo los manifestantes pensarían que con “violencia” podrían “detener la misión” de ICE.

Los agitadores lanzaron objetos, agredieron a los agentes y embistieron nuestros vehículos intentando interrumpir la aplicación de la ley. Gritaron. Interfirieron. Intensificaron la situación. Pero la aplicación de la ley no se detuvo. Seguiremos aplicando la ley, realizando arrestos y protegiendo Minneapolis . Sin desanimarnos. Sin remordimientos. Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza

Bovino recientemente fue grabado en St. Paul, Minnesota, donde aparece caminando por el interior de una tienda acompañado de un grupo de agentes federales, incluyendo personal de Border Patrol y en coordinación con ICE.

Las imágenes muestran a Bovino y los agentes avanzando en un contexto de operaciones activas en la zona.

El episodio ocurrió en medio de tensiones elevadas tras incidentes como el fallecimiento de la ciudadana estadounidense, Renee Good, por disparos de un agente de ICE, lo que desató protestas diarias contra las acciones federales.

El video ha generado reacciones divididas, pues ha sido tomado como una demostración de fuerza y presencia operativa para disuadir infracciones migratorias y garantizar la seguridad de los agentes.

¿Quién es Gregory Bovino de la Patrulla Fronteriza de EUA?

Gregory Bovino es un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos con una trayectoria de casi tres décadas en la agencia, a la que ingresó en 1996 y ha ocupado cargos como jefe de sectores en Nueva Orleans y El Centro (California), entre otros.

Actualmente, se desempeña como comandante de alto rango participando directamente en operaciones de cumplimiento migratorio bajo la administración Trump, en coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En el contexto de las operaciones masivas de ICE, Bovino ha sido una figura visible en terreno durante despliegues en ciudades como Los Ángeles, Chicago y, más recientemente, Minneapolis-St. Paul, incluyendo redadas, detenciones y patrullajes en áreas urbanas, enfocadas en inmigrantes indocumentados, aunque han generado controversias por arrestos a ciudadanos estadounidenses.