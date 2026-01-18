Estados Unidos

Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, marcha junto a agentes de ICE

En medio de las protestas que generó el asesinato de una ciudadana de 37 años, Renee Good, en Minneapolis, un video grabado por Gregory Bovino, una de las figuras más visibles en las operaciones contra los migrantes, generó polémica en redes sociales.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Operativo de ICE en San Bernardino fue grabado por vecinos y difundido en redes sociales


En medio de las protestas y la indignación que generó el asesinato de una ciudadana norteamericana de 37 años en Minneapolis, un video grabado por Gregory Bovino, una de las figuras más visibles en las operaciones contra los migrantes, generó polémica en redes socia

El propio jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, quien ha monitoreado las acciones de los manifestantes, grabó un videoclip en donde se le puede ver marchando junto a los agentes de ICE portando un uniforme militar.

PUBLICIDAD

Bovino se lanza contra manifestantes

A través de su cuenta de X, el comandante Gregory Bovino compartió una video sobre las protestas de estadounidenses en contra de los agentes de ICE

Con un tono irónico, el funcionario publicó el video acompañado de la canción “Only you” de The Platters, en donde afirmó que solo los manifestantes pensarían que con “violencia” podrían “detener la misión” de ICE.

Los agitadores lanzaron objetos, agredieron a los agentes y embistieron nuestros vehículos intentando interrumpir la aplicación de la ley. Gritaron. Interfirieron. Intensificaron la situación. Pero la aplicación de la ley no se detuvo. Seguiremos aplicando la ley, realizando arrestos y protegiendo Minneapolis . Sin desanimarnos. Sin remordimientos.
Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza

Más sobre Estados Unidos

Alerta por vórtice polar en EEUU; se podrían registrar temperaturas de hasta 10 y 20 grados Fahrenheit
1 mins

Alerta por vórtice polar en EEUU; se podrían registrar temperaturas de hasta 10 y 20 grados Fahrenheit

Estados Unidos
X está de vuelta tras caída mundial, ¿pero qué causó la interrupción hoy viernes 16 de enero de 2026?
1 mins

X está de vuelta tras caída mundial, ¿pero qué causó la interrupción hoy viernes 16 de enero de 2026?

Estados Unidos
Verizon compensará con 20 dólares a clientes afectados por falla masiva, ¿cómo obtener crédito?
1 mins

Verizon compensará con 20 dólares a clientes afectados por falla masiva, ¿cómo obtener crédito?

Estados Unidos
Astronautas regresan a la Tierra en la primera evacuación médica de la Estación Espacial Internacional
1 mins

Astronautas regresan a la Tierra en la primera evacuación médica de la Estación Espacial Internacional

Estados Unidos
Verizon se cae y deja teléfonos de miles de usuarios en Estados Unidos en modo SOS
1 mins

Verizon se cae y deja teléfonos de miles de usuarios en Estados Unidos en modo SOS

Estados Unidos
Gobierno de Trump exigirá que millones de beneficiarios de SNAP reapliquen para el programa alimentario
3 mins

Gobierno de Trump exigirá que millones de beneficiarios de SNAP reapliquen para el programa alimentario

Estados Unidos
Cómo cambia el Día de Muertos entre los mexicanos en EEUU: del altar tradicional a los "armados" para Instagram
5 mins

Cómo cambia el Día de Muertos entre los mexicanos en EEUU: del altar tradicional a los "armados" para Instagram

Estados Unidos
Sus padres estuvieron en el corredor de la muerte en Missouri. Así enfrentaron la despedida, la ejecución y el duelo
7 mins

Sus padres estuvieron en el corredor de la muerte en Missouri. Así enfrentaron la despedida, la ejecución y el duelo

Estados Unidos
Se acaba el horario de verano de EEUU: el domingo 2 de noviembre le atrasamos una hora a los relojes
1 mins

Se acaba el horario de verano de EEUU: el domingo 2 de noviembre le atrasamos una hora a los relojes

Estados Unidos
Amazon pagará $2,500 millones para poner fin a acusaciones de engaño a clientes de Prime
3 mins

Amazon pagará $2,500 millones para poner fin a acusaciones de engaño a clientes de Prime

Estados Unidos

Bovino recientemente fue grabado en St. Paul, Minnesota, donde aparece caminando por el interior de una tienda acompañado de un grupo de agentes federales, incluyendo personal de Border Patrol y en coordinación con ICE.

Las imágenes muestran a Bovino y los agentes avanzando en un contexto de operaciones activas en la zona.

El episodio ocurrió en medio de tensiones elevadas tras incidentes como el fallecimiento de la ciudadana estadounidense, Renee Good, por disparos de un agente de ICE, lo que desató protestas diarias contra las acciones federales.

El video ha generado reacciones divididas, pues ha sido tomado como una demostración de fuerza y presencia operativa para disuadir infracciones migratorias y garantizar la seguridad de los agentes.

¿Quién es Gregory Bovino de la Patrulla Fronteriza de EUA?

Gregory Bovino es un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos con una trayectoria de casi tres décadas en la agencia, a la que ingresó en 1996 y ha ocupado cargos como jefe de sectores en Nueva Orleans y El Centro (California), entre otros.

PUBLICIDAD

Actualmente, se desempeña como comandante de alto rango participando directamente en operaciones de cumplimiento migratorio bajo la administración Trump, en coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En el contexto de las operaciones masivas de ICE, Bovino ha sido una figura visible en terreno durante despliegues en ciudades como Los Ángeles, Chicago y, más recientemente, Minneapolis-St. Paul, incluyendo redadas, detenciones y patrullajes en áreas urbanas, enfocadas en inmigrantes indocumentados, aunque han generado controversias por arrestos a ciudadanos estadounidenses.

TLS
Mira tambien:

Relacionados:
Estados UnidosIceMigrantesGregory BovinoPatrulla Fronteriza

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX