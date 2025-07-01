Cambiar Ciudad
Ovidio Guzmán

Ovidio Guzmán, el hijo del 'Chapo', alcanza un acuerdo para declararse culpable en el proceso en Chicago

La fiscalía alega que Ovidio Guzmán López, junto con su hermano Joaquín Guzmán López, dirigía una facción del cártel de Sinaloa conocida como los "Chapitos", que exportaba fentanilo a Estados Unidos.

Univision picture
Por:Univision
Video Del "Culiacanazo" al acuerdo con la fiscalía de EEUU: cronología de la caída de Ovidio Guzmán

Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el 'Chapo' Guzmán, alcanzó un acuerdo para declararse culpable de los cargos de narcotráfico en su contra en su juicio federal en Chicago.

Un documento que Guzmán López firmó de su puño y letra el pasado 30 de junio señala que "desea declararse culpable", para lo que tiene previsto comparecer ante la jueza Sharon Johnson Coleman el próximo 9 de julio.

Tras alcanzar el acuerdo para evitar ir a juicio, la fiscalía de Nueva York le retiró el martes los cargos por conspiración en empresa criminal, narcotráfico, lavado de dinero, uso de armas de fuego y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo y transfirió su caso al tribunal de Chicago, según documentos judiciales.

El Departamento de Justicia no confirmó inicialmente la información.

Ovidio Guzmán López fue detenido en México en 2023 y extraditado a Estados Unidos. Fue acusado ante un tribunal federal de Chicago de delitos de blanqueo de capitales, drogas y armas de fuego.

Ovidio Guzmán López sería el primero de sus hermanos en declararse culpable.

¿De qué se le acusa a Ovidio Guzmán López?

La fiscalía alega que Ovidio Guzmán López, junto con su hermano Joaquín Guzmán López, dirigía una facción del cártel de Sinaloa conocida como los "Chapitos", que exportaba fentanilo a Estados Unidos.

Su padre, Joaquín "El Chapo" Guzmán, exlíder del cartel de Sinaloa, contrabandeó grandes cantidades de cocaína y otras drogas a Estados Unidos durante 25 años.

Joaquín Guzmán López también se encuentra bajo custodia estadounidense. Él y otro veterano líder de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, fueron arrestados en julio en Texas tras aterrizar en Estados Unidos en un avión privado. Joaquín Guzmán López se declaró inocente de cargos que incluyen lavado de dinero, tráfico de drogas y conspiración para distribuir drogas. Zambada también se declaró inocente.

La dramática captura de los hombres provocó un aumento de la violencia en el estado de Sinaloa, en el norte de México, con el enfrentamiento entre dos facciones del cártel de Sinaloa.

Los fiscales federales y el abogado de Ovidio Guzmán López, que figura en los registros judiciales en línea como Jeffrey Lichtman, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

