ley

Gobierno de Trump desafía ley histórica y asegura que puede quedarse con sus registros presidenciales

Tras su primer mandato, Trump fue acusado de conservar documentos oficiales, incluidos materiales clasificados, en su residencia de Mar-a-Lago

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Trump da 48 horas a Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz

El Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó que el presidente Donald Trump no está obligado a entregar sus registros presidenciales a los Archivos Nacionales, al considerar inconstitucional la ley que durante décadas ha regulado ese proceso.

El dictamen fue emitido por la Oficina de Asesoría Legal y firmado por el fiscal general adjunto T. Elliot Gaiser, quien argumentó que la Presidential Records Act excede las facultades del Congreso y no cumple con un propósito legislativo válido.

PUBLICIDAD

La opinión jurídica, de 52 páginas, sostiene que el Poder Legislativo no puede apropiarse de los documentos del presidente únicamente para fines históricos, ya que ello vulneraría la autonomía del Poder Ejecutivo. De aplicarse este criterio, se modificaría el sistema vigente que establece que los archivos generados durante un mandato son propiedad pública.

La postura del Departamento de Justicia surge en un contexto marcado por controversias previas, luego de que tras su primer mandato Trump fuera acusado de conservar documentos oficiales, incluidos materiales clasificados, en su residencia de Mar-a-Lago. Ese caso derivó en cargos por retención de información sensible y obstrucción, aunque posteriormente fue desestimado por una jueza federal.

Más sobre Donald Trump

"Trono para un rey": el inodoro dorado que ridiculiza las obras de Donald Trump en pleno Washington
2 mins

"Trono para un rey": el inodoro dorado que ridiculiza las obras de Donald Trump en pleno Washington

Estados Unidos
Detienen a hombre que amenazaba de muerte por Facebook al presidente Donald Trump. ¿Cuántos años de prisión enfrenta?
4 mins

Detienen a hombre que amenazaba de muerte por Facebook al presidente Donald Trump. ¿Cuántos años de prisión enfrenta?

Estados Unidos
Gavin Newsom desafía decreto de Donald Trump sobre voto por correo y lo llevará a tribunales
1 mins

Gavin Newsom desafía decreto de Donald Trump sobre voto por correo y lo llevará a tribunales

Estados Unidos
Trump libera perforación en el Golfo de México pese al riesgo de extinguir a la ballena de Rice
6 mins

Trump libera perforación en el Golfo de México pese al riesgo de extinguir a la ballena de Rice

Estados Unidos
Donald Trump presume cómo sería su biblioteca presidencial en Florida con video generado por IA y pide donaciones
3 mins

Donald Trump presume cómo sería su biblioteca presidencial en Florida con video generado por IA y pide donaciones

Estados Unidos
Publicaciones extrañas de la Casa Blanca: videos raros e imágenes pixeladas generan confusión en X
2 mins

Publicaciones extrañas de la Casa Blanca: videos raros e imágenes pixeladas generan confusión en X

Estados Unidos
Movimiento 'No Kings Day' convoca a protestas masivas contra Donald Trump. ¿Cuándo y dónde serán?
2 mins

Movimiento 'No Kings Day' convoca a protestas masivas contra Donald Trump. ¿Cuándo y dónde serán?

Estados Unidos
Trump habla sobre audiencia a Nicolás Maduro hoy: Esto dijo el presidente sobre el juicio del venezolano
1 mins

Trump habla sobre audiencia a Nicolás Maduro hoy: Esto dijo el presidente sobre el juicio del venezolano

Estados Unidos
Aeropuerto de Houston, epicentro del caos pese a despliegue de ICE
4 mins

Aeropuerto de Houston, epicentro del caos pese a despliegue de ICE

Estados Unidos
Nydia Velázquez, congresista demócrata presenta iniciativa para que Trump no ataque Cuba sin aprobación del Congreso
3 mins

Nydia Velázquez, congresista demócrata presenta iniciativa para que Trump no ataque Cuba sin aprobación del Congreso

Estados Unidos

A tres años de que concluya su segundo mandato, la administración sostiene ahora que el presidente no estaría obligado a cumplir con la normativa que regula la entrega de estos archivos.

Video ¿EEUU destruyó el puente más grande de Irán? Esto dijo Donald Trump

Ley surgida tras Watergate podría enfrentar retos legales

La Ley de Registros Presidenciales fue promulgada en 1978 tras el escándalo de Watergate, con el objetivo de establecer que los documentos generados por un presidente pertenecen al Estado y no a la persona que ocupa el cargo.

Desde entonces, todos los mandatarios —a partir de Ronald Reagan— han estado sujetos a esta normativa, que otorga a los Archivos Nacionales el control de materiales oficiales una vez finalizado el mandato, incluyendo correos electrónicos, registros telefónicos y otros documentos.

PUBLICIDAD

La legislación también fija un plazo máximo de 12 años para que los expresidentes entreguen sus archivos. Sin embargo, la reciente opinión del Departamento de Justicia sostiene que esta obligación invade la independencia del Ejecutivo, comparando la situación con una hipotética intervención del Congreso en los documentos del Poder Judicial.

Especialistas anticipan que, si el gobierno intenta aplicar este criterio, podría enfrentar impugnaciones legales. Además, el perfil de Gaiser —quien participó en la campaña de Trump en 2020 y en litigios relacionados con las elecciones— ha generado cuestionamientos sobre la imparcialidad del dictamen.

Video 23 estados demandan a Trump por orden que busca restringir voto por correo
Relacionados:
leyDepartamento de JusticiaNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
LALOLA
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX