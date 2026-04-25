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Gobernador de Misisipi convoca a sesión especial para rediseño de distritos electorales

Esta decisión es relevante, ya que podría influir en los distritos de todo el país frente a las elecciones de mitad de gobierno de este año

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Por:N+ Univision
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El viernes 24 de abril, el gobernador de Mississippi, Tate Reeves, dijo que convocará una sesión legislativa extraordinaria para rediseñar los distritos electorales después de que la Corte de Estados Unidos emita un fallo en el caso Louisiana v. Callais.

De acuerdo con Fox News, el caso se centra en el mapa de Louisiana 2024, el cual agregó un segundo distrito en el que hay mayoría afroestadounidense y que genera rechazo, ya que se puede considerar “manipulación electoral racial inconstitucional”.

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¿Qué dice el gobernador de Mississippi, Tate Reeves?

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Reeves informó que la sesión se daría 21 días después del fallo en el caso Louisiana v. Callais y que podría afectar a Mississippi, ya que el estado exige que se redibujen los límites de los distritos de su Corte Suprema.

"Creo, y la ley federal lo exige, que la Legislatura de Mississippi tenga la primera oportunidad de elaborar estos mapas", dijo el gobernador a través de X.

Además, mencionó que estaba usando su autoridad constitucional para exigir su derecho constitucional de trazar los mapas una vez que se conozcan las nuevas reglas.

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Votos de afroestadounidenses

La demanda presentada por Southern Poverty Law Center y la American Civil Liberties Union estipula que el mapa actual de Louisiana hace que el poder del voto negro se diluya y que eso incurre en violación a la ley federal.

Esta decisión es relevante, ya que podría influir en los distritos de todo el país frente a las elecciones de mitad de gobierno de este año.

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