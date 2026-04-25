Noticias Esta Semana: ¿Cada cuándo sale nuevo episodio del programa de Ilia Calderón y Enrique Acevedo? El programa de N+ Univisión toca los temas más importantes de la semana, brindando un análisis a través de sus invitados con el fin de que les den una perspectiva a los hispanohablantes en Estados Unidos



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Esta semana, con Ilia Calderón y Enrique Acevedo, es el programa de N+ Univisión que aborda los temas más relevantes de la semana, convocando a invitados para proporcionar un análisis y una perspectiva a la comunidad hispanohablante en Estados Unidos.

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump, es el entrevistado de esta semana. El cual fue uno de los confidentes más cercanos del mandatario republicano en su primer gobierno, pero desde entonces hasta la fecha se convirtió en uno de sus críticos más fuertes. Hablará del conflicto de Oriente Medio y si Trump tiene un rumbo fijo frente a la guerra de Irán.

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¿Cuándo se podrá ver el episodio?

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El programa de Enrique Acevedoe Ilia Calderón se transmite todos los domingos y esta nueva emisión estará disponible el 26 de abril del 2026 a través de la cadena Univision a las 11:00 am ET/10:00 am CT en Estados Unidos. En el caso de México, se emitirá en N+ Televisa en un horario de las 9:00 am.

Asimismo, también se puede ver en la plataforma de streaming Vix y en las redes sociales de N + Univision.

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¿Qué otros invitados habrá?

Otro de los invitados será Steve Hilton, candidato republicano a gobernador de California, ex presentador de Fox News y estratega político. Hilton tiene el respaldo del presidente Trump y actualmente lidera las encuestas. Tocará los temas de su campaña, su cosmovisión del Estado y los temas relevantes para los votantes.

John Feeley, exembajador de Estados Unidos, abordará el fallecimiento de dos funcionarios de los Estados Unidos después de una operación antidrogas en Chihuahua. Al igual que hablará del futuro de la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.